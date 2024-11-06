栾川“好邻居”托起幸福“夕阳红”

“真是感谢芳丽，帮我解决了大难题！”昨日，在栾川县陶湾镇张盘村，78岁的独居老人郭花英紧握着志愿者苗芳丽的手感慨道。

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“真是感谢芳丽，帮我解决了大难题！”昨日，在栾川县陶湾镇张盘村，78岁的独居老人郭花英紧握着志愿者苗芳丽的手感慨道。

当日，张盘村乡里中心组织“栾川邻居”志愿者上门服务，苗芳丽像往常一样，为村里的独居老人打扫卫生、整理家务，满足大家需求。这样的温情场景，如今已成为栾川县很多村子的日常。近年来，栾川县以“栾川邻居”新时代文明实践项目为抓手，创新“居家养老+文明实践”模式，为农村独居老人和外来旅居老人织密“家门口”的养老幸福网。

栾川县地处豫西伏牛山腹地，60岁以上老人占比超17%，农村独居老人近2万名。随着康养产业发展，每年5月至10月，还有千余名外地老人来此旅居避暑。面对“本地独居老人照料难、外来老人服务需求多”的双重压力，自2022年5月起，栾川县委宣传部、县文明办启动“栾川邻居”项目，以邻里互助为核心，探索可持续的养老志愿服务体系。

该项目以本村青壮年妇女、道德模范等为主体组建志愿队伍，通过“双向选择”与老人结对，提供助餐送餐、就诊陪护等10余项服务。志愿者每日上门探视，并通过“爱心呼叫”系统连通老人子女、村干部、村医，形成“四位一体”应急救助网络。在张盘村，45岁的苗芳丽不仅帮独居老人绑定微信银行卡，还定期为5名分包老人代购生活物资，“随叫随到”的服务让群众直呼“比亲人还贴心”。

为使志愿服务可持续，栾川县创新“四方筹资”机制：乡镇政府奖补、村集体补贴、社会捐赠、老人家庭适度承担，按每服务1名老人每月300至600元标准发放补贴。同时将助老服务纳入积分管理，优秀志愿者可用积分兑换物品和服务。通过该机制，陶湾镇已稳定运行15支队伍，志愿者月均增收约2000元。

该项目实施两年多来，栾川县“栾川邻居”志愿者队伍已从20人扩展至1700余人，服务内容从基础照料拓展到文体活动、文明创建等领域，累计开展活动800余场，惠及群众2.2万人次。如今，“有困难找邻居”已成为当地不少老人的共识。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张兰 古晓花 文/图)