全市“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动动员部署会议召开

近日，市纪委监委召开全市“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动动员部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于加强纪检监察队伍建设的重要要求，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委动员部署会议精神，对全市“三化”建设年行动进行动员部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

近日，市纪委监委召开全市“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动动员部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于加强纪检监察队伍建设的重要要求，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委动员部署会议精神，对全市“三化”建设年行动进行动员部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。 近日，市纪委监委召开全市“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动动员部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于加强纪检监察队伍建设的重要要求，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委动员部署会议精神，对全市“三化”建设年行动进行动员部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。 会议指出，开展“三化”建设年行动是二十届中央纪委四次全会部署的重要任务，是持续推进新征程纪检监察工作高质量发展的重要举措。全市纪检监察机关要切实增强开展“三化”建设年行动的责任感使命感，全面加强政治建设、能力建设、作风建设、廉洁建设，进一步提升正风肃纪反腐能力和依规依纪依法履职水平。 会议强调，要坚持问题导向，聚焦重点关键，全面提升“三化”建设整体水平。要狠抓规范办案，严把案件质量标准，健全办案制度保障，筑牢办案工作根基，坚守办案安全底线，持续提升依规依纪依法办案水平。要坚持严管厚爱，提升组织建设水平，加大严管严治力度，激发干事创业热情，全面加强新时代纪检监察队伍建设。要做实教育培训，强化政治引领，深化专业培训，突出实战实训，持续提升纪检干部纪法素养。要强化组织领导，压实责任，协同推进，周密实施，确保“三化”建设取得扎实成效，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋)