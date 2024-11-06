解锁青年消费的“心价比”

“激发消费活力，要让消费者在购物时不仅拥有性价比，还更具‘心价比’。”全国人大代表龚定玲建议，聚焦青年群体的新需求、新偏好，构建并完善补贴机制，持续激发体验型、品质型消费潜能。“心价比”一词道出了青年消费的风向之变，成为今年全国两会上的热词。

“激发消费活力，要让消费者在购物时不仅拥有性价比，还更具‘心价比’。”全国人大代表龚定玲建议，聚焦青年群体的新需求、新偏好，构建并完善补贴机制，持续激发体验型、品质型消费潜能。“心价比”一词道出了青年消费的风向之变，成为今年全国两会上的热词。

“不是××买不起，而是××更有‘心价比’。”互联网时代日新月异，青年群体的消费理念悄然改变，一方面，很多年轻人“只买对的、不买贵的”，热衷“平替”消费，追求物有所值；另一方面，他们注重情绪价值和个性体验，愿意为“快乐”买单，愿意为情绪甩出大把钞票。青年消费市场正在经历一场深刻的变革——从“性价比”向“心价比”升级，从功能性消费向情感性消费升级。

新趋势蕴藏新商机，新变化带来新挑战。今年的政府工作报告聚焦“提振消费”这个重中之重，提出要“创新和丰富消费场景”“实施提振消费专项行动”“推动消费提质升级”。当前，青年是新消费的主力军，更加个性化、多样化的青年消费需求，让一些企业转型发展、尝到甜头，也让一些企业感慨“年轻人的钱难赚”。能否把握消费新变化，关乎能否释放青年消费巨大潜力，也关乎能否点燃内需的引擎。

近年来，洛阳顺应年轻化消费新趋势，走文商旅融合发展之路，着力打造新场景、培育新业态，从一条街遇到“6个貂蝉7个武则天”的“汉服热”，吸引年轻人穿汉服打卡旅游，到西工小街等特色街区成为“网红地标”，引来年轻人古都漫步，再到推出《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》沉浸式演艺，让年轻人越夜越嗨，当汉服少女的裙裾拂过洛邑古城的青石板路，当夜游龙门石窟的灯光点亮伊河，当一个个场景让年轻人“有感觉、想打卡、愿传播”，千年古都正以文化为钥，解开青年消费“心价比”之锁，重构城市文商旅发展的生态和逻辑。

“后浪”来袭，谁能识变应变，谁就能逐浪前行。洛阳这座十三朝古都的文化基因，为“心价比”消费提供了天然养分。我们只要真正理解青年、尊重青年、服务青年，发挥优势、用好资源，打造更有特色的新场景，培育更有情绪价值的新业态，就能叩开青年消费的“心价比”之门，赢得更光明的未来。(洛平)