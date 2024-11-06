“拼桌办公”、共享自习室在洛阳悄然兴起

共享单车、共享汽车、共享雨伞、共享充电宝……这些名词，相信许多人早已不陌生，但你听说过共享办公室吗？随着共享经济渗透各行各业，它正以一种前所未有的方式改变着人们的工作、生活、消费。什么是共享办公室？它是如何在洛阳生根发芽的？为楼宇经济发展提供哪些借鉴？日前，记者进行了走访。

涧西区跨境电商产业园内的共享会议室

共享单车、共享汽车、共享雨伞、共享充电宝……这些名词，相信许多人早已不陌生，但你听说过共享办公室吗？随着共享经济渗透各行各业，它正以一种前所未有的方式改变着人们的工作、生活、消费。什么是共享办公室？它是如何在洛阳生根发芽的？为楼宇经济发展提供哪些借鉴？日前，记者进行了走访。

“拼桌办公”，共享办公室悄然兴起

“这里真的太好了，一个工位每月只要500元，还包含水、电、物业、空调、网络、家具、保洁、茶水、咖啡等费用。”昨日，在正大广场某青年创客空间，创业者张敏(化名)兴奋地分享了感受，“对于我们这种小微型的初创企业来说，减轻了一些经营压力”。

张敏是一名“00后”，经营着一家文化公司，今年是她创业的第三年。公司初具规模后，她与创业伙伴决定，抛弃原来租赁的“老破小”，谋一处敞亮的办公场所。洛阳正兴起的“拼桌办公”模式，以其经济的价格、便利的地理位置、舒适的办公环境和齐全的配套设施，让她多了一种选择，也吸引了不少年轻创业者。

“共享会议室、共享打印机等办公资源，让创业资金捉襟见肘的我很心动。”张敏说，更重要的是，这种共享办公室可以按月交租，按工位收费，在多方考量后，她与创业伙伴订下了两个工位，每月缴纳租金1000元。

记者走访了解到，目前，我市市场上共享办公室的价格在每月500元至4000元不等，办公室、会议室、茶水间、办公设备都可以共享。其中，一个独立的工位平均每天只要十几元。

灵活空间“应万变”，催生业态多元化

在位于珠江路的涧西区跨境电商产业园内，花2000元就能租下一间可容纳150余人、6个小时使用权的共享会议室。这里主打商务接待、独立会议、公务聚会等，并配备投影仪、写字板等设施，更有免费的手冲咖啡、零食等。

“除了共享会议室，产业园还引入青年创客业态，推出共享办公室2.0版本，通过‘咖啡+共享’的方式，为年轻创业者提供创业空间。”涧西区跨境电商产业园相关负责人解释，“咖啡+共享”模式就是打破格子空间，营造轻松氛围，不仅为年轻创业者提供临时落脚的空间，还为社区活动、各种创业沙龙、行业交流会等搭建了平台。

“万物皆共享”，催生业态多元化。记者走访了解到，共享办公室为创业者提供了一个经济灵活的办公环境，而共享自习室则为“充电”年轻人提供了安静的学习空间。

位于洛龙区正大广场的共享自习室，设置了阳光区、沉浸区和朗读区，学习者可以根据自己的学习习惯来选择座位，并且还有台灯、数据线、储物柜、饮水机等配套设备。

“上岸！”“重生之我要当研究生。”“祝大家都能得偿所愿。”……在共享自习室的留言板上，贴满了学习者的“毕业汇报”和鼓励彼此的话语。“来到这里，会感觉不是自己一个人在坚持，每天看着这些手写祝福，心里挺温暖的。”谈及体验，学习者王一鸣说。

据了解，目前，我市这类共享自习室分为日卡、周卡、月卡等不同类别，价格在20元至500元。

匹配用户需求，实现行业良性发展

随着我市加快推进青年友好型城市建设，这些共享空间以其独特的魅力和灵活的租赁模式，吸引了越来越多创业者、学习者、自由职业者和远程工作者。

“共享经济改变了传统商业模式，共享办公室、共享自习室等多种共享模式，既为大家提供了便利，也提高了资源配置效率，蕴藏着不小的发展潜力。”河南科技大学教授席升阳说，“花最少的钱得到最好的体验”的消费理念与共享概念契合，落地后逐渐演化为多样化的共享新模式。

席升阳进一步解释，共享经济应当结合社会发展所激发的需求，合理利用共享机制，通过降本增效、精准匹配用户需求，最终建立可持续的“造血机制”，才能实现行业可循环的良性发展。此外，建议楼宇、产业园等设置共享办公空间，或与现有共享办公空间运营商合作，以提高项目的市场竞争力和吸引力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）