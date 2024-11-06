以群众“金点子”点亮洛阳“十五五”

聚焦产业发展、城市建设、乡村振兴等洛阳现代化建设重点领域，鼓励市民以“金点子”形式建言，设置网站留言、微信互动等多种渠道，意见建议经梳理评估将形成专题报告并作为重要参考……

聚焦产业发展、城市建设、乡村振兴等洛阳现代化建设重点领域，鼓励市民以“金点子”形式建言，设置网站留言、微信互动等多种渠道，意见建议经梳理评估将形成专题报告并作为重要参考……

近期，我市启动“十五五”规划编制建言献策活动，面向社会各界公开征集意见建议。此举打破部门壁垒，广开言路、开门问策，走的是群众路线，汇聚的是共识与合力。

“凡事预则立，不预则废。”市委反复强调，“十五五”时期是基本建成现代化洛阳的关键期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。能否审时度势谋划好“十五五”发展，不仅关系着洛阳今后一个时期经济增长的快与慢，更关系着洛阳长远发展的进与退、兴与衰。这就意味着，面对趋势性、重塑性变革，我们尤须把准大局大势，结合洛阳实际，把“十五五”规划谋划好编制好，如此才能明晰努力方向和工作抓手，进而赢得战略主动、立于不败之地。

人民群众是历史的创造者，多听群众声音是我们做好工作的根本。一方面，民间有高手、高手在民间，社会上不乏足智多谋的“诸葛亮”，不乏博学多才的才俊，更不乏“接地气”的良策。“耳听八方”，充分汲取群众智慧，必然有助于我们将规划谋划得更全面、更务实、更深入。另一方面，我们科学谋划“十五五”，是为让洛阳发展得更好，但归根结底是要让700多万河洛儿女生活得更好。既然是“一切为了群众”，当然要“一切依靠群众”，听听群众的心声，包括各种意见和“牢骚”。很多时候，发展的“金点子”，就蕴含在群众的“急难愁盼”里。

或是三言两语的真知灼见，或是条分缕析的深度建言……最近，已有不少市民通过洛阳网“百姓呼声”平台发帖献策。有人就完善城市交通功能提出建议，有人就活化古都文化IP阐述见解，有人就洛阳建设青年友好型城市提供方案，字里行间尽显真情与期盼。对于这些宝贵意见和建议，切实可行的，有关部门要充分吸收、融入规划；难以实施的，要作出解释，并在后期编制规划时尽可能寻求可行之策、体现群众关切。如此，来自群众的一个个“金点子”，定能点亮洛阳“十五五”发展之路。（洛平）