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新安县铁门站：钢轨百年延 货运连四方

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.12 08:00
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　　在新安县铁门镇，有一座历经百年风雨的火车站。它曾是豫西地区重要的铁路枢纽，穿越战火与和平的年代，至今仍坚守着货运服务的使命。这便是始建于1915年的铁门站。

　　铁门站坐落于新安县铁门镇铁门村，南倚烂柯山，北临黄河，地势险要。1915年9月，随着陇海铁路洛阳至观音堂段通车，铁门站正式投入运营，成为豫西早期铁路运输的节点。民国时期，尽管战乱导致铁路运输时断时续，但是铁门站始终维系着区域交通命脉。

　　1949年3月，铁门站纳入军委铁道部郑州铁路管理局洛阳分局管辖。2005年铁路系统改革后，它归属中国铁路郑州局集团有限公司洛阳车务段，现为三等站。历经百年沧桑，车站的站房、铁轨等设施仍保留着历史原貌，默默见证着时光流转。

　　目前，铁门站已停办客运业务，专注于货运职能，承办整车与零担货物到发(危险品罐装货物除外)。其虽不再服务旅客，但通过铁路网络持续联通四方，支撑区域物资流通，为地方经济发展注入活力。

　　铁门镇作为河南省历史文化名镇，文化底蕴深厚。车站周边分布着全国重点文物保护单位千唐志斋，以及近代爱国将领张钫故居等历史遗迹。这些文化遗产与铁门站共同构筑了铁门镇独特的历史景观，使车站不仅作为交通枢纽存在，也成为串联人文脉络的重要纽带。

　　从陇海铁路的先锋站点到如今的货运枢纽，铁门站亲历了时代巨变。它见证了豫西从烽火岁月迈向繁荣的历程，承载着数代铁路人的热血与坚守。对当地居民而言，这里不仅是昔日的出行起点，也是凝聚集体记忆的符号。如今的铁门站虽褪去喧嚣，却以另一种姿态延续使命，悄然镌刻着中国铁路发展的年轮。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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