江凌到嵩县、栾川县调研

11日，市委书记江凌到嵩县、栾川县调研乡村振兴、县城提质、新文旅产业发展和基层治理等工作。他强调，要坚持富民导向，发挥生态优势，提升基层治理效能，加快农文旅融合发展，不断开创县域经济社会发展新局面。

江凌到嵩县、栾川县调研时强调

坚持富民导向发挥生态优势

加快推动农文旅融合发展

11日，市委书记江凌到嵩县、栾川县调研乡村振兴、县城提质、新文旅产业发展和基层治理等工作。他强调，要坚持富民导向，发挥生态优势，提升基层治理效能，加快农文旅融合发展，不断开创县域经济社会发展新局面。

春日的陆浑湖天高水阔、风光旖旎。近年来，嵩县认真落实市委部署要求，加快推动“山城”向“湖城”转变，环陆浑湖农文旅融合发展亮点纷呈。陆浑镇和店村依托环湖风光，利用闲置庭院，正在打造“院士小院”康养项目。江凌询问项目建设运营模式，指出要把乡土元素与现代生活融合起来，以乡村美学赋能乡村建设，丰富户外运动和特色美食业态，吸引更多游客旅居打卡。在湖光山房民宿，江凌察看咖啡厅、休闲区、观景平台等场景，鼓励民宿主理人进一步提升民宿舒适感、居家感和趣味感，为游客提供独特的乡村旅居体验。

嵩县“湖城茂”城市有机更新示范区规划了体旅融合、特色商业等片区。江凌察看城市更新和业态布局情况，指出要高品质推进片区改造提升，精心设计业态组合多元、文化氛围浓郁的商业盒子，更好满足年轻化消费新需求。江凌还察看了环陆浑湖周边的颜如玉文旅综合体、海角湾、遥可及、陆浑度假村等新文旅业态建设运营情况，指出要从游客需求出发，完善提升环湖骑行驿站等配套设施，打造一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景。

调研中，江凌听取嵩县环陆浑湖宜居宜业和美乡村先导区规划、党建引领基层治理、神都山海间精品体验带规划建设等情况汇报。他强调，集中连片推进乡村振兴，有利于促进特色产业规模化发展，有利于推动基础设施一体化建设，有利于营造比学赶超的浓厚氛围。要锚定到2035年基本实现农业农村现代化目标，优化连片发展布局，细化分解年度任务，提高规划科学性和引领性。要注重引入市场机制，强化农村金融支撑，引导更多社会资本参与乡村振兴。要促进“联学联建”双向互动，充分调动基层组织和广大群众参与乡村振兴的积极性和创造力。要推动文旅错位联动发展，重点发展水上运动等亲水消费新业态，真正打好生态牌、做足水文章。

栾川县立足伏牛山生态优势，大力发展乡村旅游和民宿经济，打造了特色鲜明、类型丰富、更具品质的高端民宿集群。重渡沟示范区新南村石间民宿是一家伏牛山赏石文化主题民宿，江凌察看民宿环境和服务，指出要注重互联网营销，精准触达目标客群，为游客提供特色旅居体验。在老君山景区，江凌先后察看了溪谷民宿、九间房温泉民宿、中灵宿集等项目，与景区负责人、民宿主理人深入交流。他指出，要对标浙江莫干山，打造有品质、有调性的高端民宿集群，持续叫响“君山”民宿品牌；要充分发挥民宿行业协会作用，推动民宿产业规范化、品牌化发展；要探索推出景区与民宿联动政策，协力打造“爬上山顶吃泡面、躺在民宿看星星”等沉浸式服务，更好满足场景消费、情绪消费需求。

庙子镇庄子村是全国乡村旅游重点村。江凌详细了解乡村旅游发展、乡村治理提升等情况，指出要建强基层党组织，大力发展林下经济、特色民宿等富民产业，提升服务群众的能力和水平，及时发现化解矛盾纠纷，让群众生活更富足、更和美。栾川蕙兰文化产业园汇聚了蕙兰种植、展示、交易、主题民宿等经营业态。江凌认真察看品种培育、市场交易、民宿运营等情况，指出要加强蕙兰种质资源保护和新品种培育，拉长产业链，提高附加值，加快推动一二三产融合发展，着力把小蕙兰做成大产业。

王军、王森、徐超文、任丽君等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)