雨夹雪或小雪！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受高空西南气流和冷空气扩散的影响，有降雨、降温及大风天气过程。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受高空西南气流和冷空气扩散的影响，有降雨、降温及大风天气过程。

具体预报

今天夜里：多云。

12日(周三)：多云到阴天，气温6℃～17℃。

13日(周四)：多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温7℃～14℃。

14日(周五)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温5℃～10℃。

15日(周六)：阴天转多云，西北风3级～4级，气温4℃～12℃。

16日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温2℃～13℃。

17日(周一)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温0℃～15℃。

18日(周二)：晴天间多云，气温0℃～15℃。⑥