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洛阳明确！将推出容积率低、得房率高的改善性住房地块
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 22:40
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　　11日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源系统2025年度工作暨全面从严治党工作会议上获悉，今年，洛阳将完成东西下池、火车站片区、自贸区等控规编制，印发实施《洛阳市新型住宅风貌规划设计导则》，适时推出容积率低、得房率高的改善性住房地块，满足不同住房群体需求。

　　此次会议深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实中央、省委、市委重要决策部署，聚焦洛阳“三项重点工作”，统筹安排推进保耕地、保发展、保生态、保权益、保安全等重点工作。

　　聚焦城市品质提升，不断完善国土空间规划体系，力争6月底前完成开发区国土空间规划编制报批，加快推进中心城区130个编制单元层面控规全覆盖。突出做好重点片区更新规划，完成东西下池、火车站片区、自贸区等控规编制。聚焦社区边界、街道空间等空间场所及立面、颜色等住宅构成元素，印发实施《洛阳市新型住宅风貌规划设计导则》，规范引导住宅建筑风貌，提升城市宜居形象。

　　聚焦守牢底线红线，加快推进永久基本农田调整优化，促进永久基本农田集中连片、质量更优。落实耕地占补平衡改革任务，探索研究“以补定占”“农业、非农建设占补平衡差别化管控”等管理实施办法。加大对耕地和永久基本农田“非粮化”“非农化”日常监管力度，持续深化巩固违法违规占用耕地专项整治行动成果，“零容忍”遏制新增。

　　聚焦服务高质量发展，突出保障重点项目用地，聚焦“1+3”高品质古都文化体验区、北郊机场三期建设、中州时代等项目，建立高效保障工作机制，畅通“绿色通道”，做到快报、快征、快供。以市场需求为导向，全面推行综合供地，统筹新增用地、存量用地、低效用地，3月底编制完成土地年度供应计划，合理确定土地投放时序和结构，推动房地产市场健康发展。适时推出容积率低、得房率高的改善性住房地块，满足不同住房群体住房需求。上半年完成年度批而未用土地盘活任务的60%以上，11月底前实现大头落地。

　　聚焦绿色洛阳建设，强化矿产资源综合监管，加快实施秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，持续推进绿色矿山建设，积极推进重渡沟生态旅游建设示范区、新安县石寺镇全域土地综合整治等项目实施，进一步优化生产、生活、生态空间。

　　聚焦深化改革创新，创新优化自然资源营商环境，深化“提前介入”“并联审批”“容缺受理”等措施，促进项目早开工、早建设。扎实开展全民所有自然资源资产清查工作，摸细摸清全市所有土地、矿产、森林、草原、湿地5类自然资源资产实物量和价值量，到2026年6月共同构成资产“一张图”。有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，全面总结孟津区经验案例，为构建城乡统一的建设用地市场奠定基础。深化不动产登记便民利企改革，常态化推进“交房即交证”“带押过户”“交地即发证”等改革举措，推动不动产登记更便民、更快捷。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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