洛阳白云山首次发现野生白狐

10日，在洛阳嵩县白云山景区海拔1600多米的白云天路上，监控设备及游客均拍摄到一只野生白狐。这是洛阳白云山首次发现野生白狐。

10日，在洛阳嵩县白云山景区海拔1600多米的白云天路上，监控设备及游客均拍摄到一只野生白狐。这是洛阳白云山首次发现野生白狐。

据观察，这只野生白狐的一只后脚略微受伤，为此白云山景区迅速启动野生动物急救方案，组织救援人员奔赴现场，开展对受伤野生白狐搜寻与救助工作。景区管理处已扩大搜寻范围，并呼吁近期到访游客如发现这只白狐踪迹，可及时通过景区热线0379-66586666提供线索。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 崔胜杰 文/图）