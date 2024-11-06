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喜迎牡丹文化节 洛阳市216条道路、265座桥梁将进行养护维修
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 18:51
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　　牡丹文化节临近，11日上午，在洛阳市洛龙区通衢路与兴洛东街交叉口，洛阳市政集团正组织养护工人对道路进行铣刨维修和沥青摊铺。

　　伴随着机械轰鸣声，铣刨机、压路机、沥青摊铺机等来回穿梭，施工现场50余名养护工人配合紧密，通衢路上原本出现坑槽、龟裂的路面经过铣刨、清扫、摊铺沥青和碾压后，逐步变得平整，形成崭新路面。

　　“本次施工采用了机械化、流水线的作业方式，同时避开了早晚高峰时段，旨在最大程度降低施工对环境和交通的影响。”洛阳市政集团相关负责人说。

　　按照上级安排部署，洛阳市政集团将利用近1个月的时间，对主城区市管及区管216条道路、265座桥梁进行集中养护维修。重点修复损坏的人行道道板、路缘石、侧石；修复沥青路面坑槽、车辙、龟裂等病害；疏通雨水、污水排水管道；并对脏污的桥梁栏杆和防撞墙进行局部涂装或清洗，以崭新的城市面貌迎接八方来客。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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