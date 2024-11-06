惠民零距离！洛阳市民在家门口就能以旧换新

洛报融媒记者11日从洛阳市商务局获悉，为加快推动消费品以旧换新活动下沉，按照《“焕新生活·绿色消费”洛阳市2025年消费品以旧换新进村镇进社区活动方案》(简称《方案》)，今年，全市将开展以旧换新进村镇、进社区活动不少于100场次。

洛报融媒记者11日从洛阳市商务局获悉，为加快推动消费品以旧换新活动下沉，按照《“焕新生活·绿色消费”洛阳市2025年消费品以旧换新进村镇进社区活动方案》(简称《方案》)，今年，全市将开展以旧换新进村镇、进社区活动不少于100场次。

《方案》指出，此次以旧换新进村镇进社区活动将按照“商文旅融合、充分市场化、细分消费群体、宣传本地品牌、优化服务供给”的基本原则，围绕家电、电子产品、汽车、电动自行车、数码产品等“国补”产品，通过焕新启航季、国潮焕新季、清凉焕新季、双节焕新季等4个阶段开展换新活动，让来洛游客和居民在家门口享受到最优质、实惠的产品。

此外，洛阳将以中心广场、热门商圈、中心镇和街道为主要场地，开展让利促销、以旧换新返礼、汽车换新送保养、汽车巡回展、汽车下乡活动等惠民活动，并提供家电免费上门清洗、整屋家电配置设计等服务。

洛阳市商务局相关负责人表示，未来将持续深化政企协同，通过政策引导与市场驱动“双轮并进”，加速消费品更新换代，推动全市消费市场迈向绿色化、智能化、品质化，为消费者带来实实在在的优惠和便利。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图)