延长至3月31日！洛阳市第三届生态公益安葬活动正在报名中

“与花为伴，回归自然”洛阳市第三届生态公益安葬活动，将于4月3日在洛阳市公益性公墓举行。本次活动免费，有意为已逝亲人进行生态公益花坛葬的市民皆可报名。
“与花为伴，回归自然”洛阳市第三届生态公益安葬活动，将于4月3日在洛阳市公益性公墓举行。本次活动免费，有意为已逝亲人进行生态公益花坛葬的市民皆可报名。
“与花为伴，回归自然”洛阳市第三届生态公益安葬活动，将于4月3日在洛阳市公益性公墓举行。本次活动免费，有意为已逝亲人进行生态公益花坛葬的市民皆可报名。
该活动由洛阳市民政局、洛阳市民政社会事务服务中心主办，洛阳市公益性公墓、洛阳弘义集团承办，洛阳市殡葬协会协办。
报名截止时间：3月31日
咨询电话：洛阳市民政社会事务服务中心，63342391
洛阳市公益性公墓地址：洛阳市孟津区平乐镇上古村凤凰山区域
（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 岳丽 文/图）
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