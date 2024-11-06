童心育苗！洛阳一社区带领孩子们“栽种”春天

植树节前夕，为培育青少年环保意识，洛阳市涧西区长春社区组织辖区学生开展“童心育苗 栽种春天”活动。

植树节前夕，为培育青少年环保意识，洛阳市涧西区长春社区组织辖区学生开展“童心育苗 栽种春天”活动。

在认真聆听了社区工作人员关于桂花枝育苗知识的讲解后，孩子们小心拿起桂花枝，依照所学方法仔细修剪，然后将枝条扦插进预先准备好的矿泉水瓶，完成育苗关键步骤。

社区相关负责人介绍，这批育活的树苗后续将用于小区绿化。此次活动旨在让孩子们体验到动手实践的乐趣，也在他们心中播撒下绿色种子，使爱护环境、保护花草树木的理念深入人心。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 何谦 文/图)