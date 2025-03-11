3月11日上午，由河南省文化馆、河南省艺术摄影学会联合主办的“永远的红旗渠”——纪念红旗渠通水六十周年摄影展，在河南省文化馆展厅开幕。

3月11日上午，由河南省文化馆、河南省艺术摄影学会联合主办的“永远的红旗渠”——纪念红旗渠通水六十周年摄影展，在河南省文化馆展厅开幕。河南省文化和旅游厅党组成员、副厅长王飞宣布展览开幕。河南省文化馆馆长赵丽致开幕词，河南省艺术摄影学会会长王颂介绍了影展的筹备情况。开幕式由河南省文化馆党总支书记仝光辉主持。

赵丽在致辞中表示，今天的红旗渠，不仅是一条渠，更是一面旗帜，是一条实实在在的“精神渠”。因此，“永远的红旗渠”摄影展，既是对那段波澜壮阔历史的深情回望，也是对总书记深切期望的践行，更激励着我们以“四高四争先”为行动纲领，以“挑大梁、勇争先、更出彩”为实践坐标，展现出河南人民的责任担当，书写出新时代中原大地的辉煌篇章。

王颂在介绍时说道，摄影展以“丰碑”、“传承”、“弘扬”、“追梦”四个篇章构建叙事体系，通过一幅幅震撼人心的纪实作品，展现了红旗渠建设的艰辛历程，聚焦了林州儿女在各行各业中拼搏奋斗的故事和他们在新时代的追梦之旅，更见证了红旗渠精神的传承与发展。这也是河南摄影人六十年来，以镜头为笔，光影为墨，精心绘制的一幅跨越世纪的“精神图谱”。

据介绍，展览在艺术呈现上同样别具一格：黑白与彩色交织，巨幅与拼图呼应，单幅与组照互补，多元化的影像语言让历史与当下在光影中对话，展现出强烈的时代感和跨越时空的艺术感染力。每一幅作品都成为了红旗渠精神的生动注脚，让观者在享受视觉盛宴的同时，也经历了一次心灵的洗礼。 据悉，展览将持续至4月初，诚邀广大市民和摄影爱好者前来观展。

（高山岳）