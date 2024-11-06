洛阳市首笔“资金流”贷款业务成功落地

近日，在中国人民银行洛阳市分行的指导下，中国银行洛阳分行依托全国中小微企业资金流信用信息共享平台，快速审批通过洛阳市某炉料企业300万元流动资金贷款，标志着洛阳市首笔应用资金流信息平台的贷款业务成功落地。

近日，在中国人民银行洛阳市分行的指导下，中国银行洛阳分行依托全国中小微企业资金流信用信息共享平台(以下简称“资金流信息平台”)，快速审批通过洛阳市某炉料企业300万元流动资金贷款，标志着洛阳市首笔应用资金流信息平台的贷款业务成功落地。

据悉，资金流信用信息是信息主体在交易过程中形成的、能够反映中小微企业和个体工商户等经营主体的经营状况、收支状况、偿债能力、履约行为等经济行为的信息，是市场经营主体非常有效、真实和优质的信用信息之一。资金流信息平台是由中国人民银行征信中心承建的金融基础设施，该平台通过企业资金流信用信息共享，解决了资金流信用信息跨行隔绝的堵点难点，对于丰富“信用白户”、中小微企业信用档案具有重大意义，有助于金融机构更加全面、准确、及时、有效地评估企业经济行为和信用状况，为企业提供更加便捷、精准的金融服务。

资金流信息平台于2024年10月25日上线运行以来，中国人民银行洛阳分行积极贯彻落实上级行工作部署，组织辖内金融机构开展业务培训，积极做好平台推广应用，全力服务地方中小微企业融资发展。目前洛阳辖区包括国有商业银行、股份制银行、城市商业银行在内的19家具有结算账户服务资质的银行机构正有序开展资金流信息平台试点工作。随着第一笔资金流贷款业务落地，洛阳做实金融“五篇大文章”又添新彩。(张庚 王尧)