本周末省考+遴选 洛阳共设置42个考点

3月15日、16日，河南省2025年度统一考试录用公务员和洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员笔试将举行。根据考生人数及类别，洛阳市共设置42个考点。

3月15日、16日，河南省2025年度统一考试录用公务员和洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员笔试将举行。根据考生人数及类别，洛阳市共设置42个考点。 3月15日、16日，河南省2025年度统一考试录用公务员和洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员笔试将举行。根据考生人数及类别，洛阳市共设置42个考点。 据悉，本次公务员考试，河南18个省辖市(示范区)同步开展。其中在洛参考人数、考场数量等均创历史新高。 洛阳市人事考试中心提醒广大考生，考前务必到考点学校提前熟悉位置及交通路线，做好考试当天的出行安排。考试当天，社会车辆禁止进入考点，为避免遇到道路拥堵等情况，请合理选择公共交通工具，建议提前50分钟到达考点。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 文章 文/图) 【以下为考点信息】