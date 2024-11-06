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2025年全市生态环境保护工作要点确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 08:43
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生态美景扮靓洛城(资料图片)

　　近日召开的2025年全市生态环境保护工作会议透露，我市将以减污降碳协同创新试点城市建设为抓手，扎实开展生态环境质量稳定向好三年行动，不断开创美丽洛阳建设新局面。

　　按照计划，今年要力争基本消除重污染天气；全市国省控断面水质要达到考核目标，地表水环境质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到92%以上，黄河干流水质保持Ⅱ类；全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障，农村生活污水治理(管控)率达到55%以上。

　　统筹推进美丽洛阳建设

　　因地制宜塑造美丽洛阳建设板块。加快产业、能源、交通运输结构优化调整，配合我省推进黄河流域美丽河南建设先行区建设，推进南水北调水源保护样板区建设。

　　分级分类推进美丽系列行动。统筹推进农村环境整治，完成农村环境整治村66个。深入实施美丽河湖保护与建设行动。

　　系统谋划“十五五”生态环境保护。深入谋划“十五五”目标指标、重点任务、重大举措和重大工程，组织编制“十五五”生态环境保护规划。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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