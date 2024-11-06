江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作并接待来访群众

10日，市委书记江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作，并接待来访群众。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，带着责任和感情做好群众工作，依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求，切实促进社会和谐稳定。

江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作，并接待来访群众

带着责任和感情做好群众工作

依法按政策及时解决信访问题

张玉杰参加

10日，市委书记江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作，并接待来访群众。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，带着责任和感情做好群众工作，依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求，切实促进社会和谐稳定。

在市信访局，江凌主持召开重点信访案件研判调度会，深入分析问题症结，研究具体解决方案。他指出，信访工作事关群众切身利益，要加强重点领域信访突出问题专项治理，既解决具体问题，又注重举一反三，推动形成从“解决一件事”到“解决一类事”的制度机制，坚决防止“头痛医头、脚痛医脚”。随后，江凌来到接访室，随机接待多批来访群众，面对面倾听诉求，现场提出处理意见，要求信访部门跟踪督办，确保问题限期解决。他指出，要设身处地为群众着想，千方百计为群众解难，将心比心、以心换心，努力实现信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”，更好维护群众合法权益。

江凌指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是党和政府了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作。要践行群众路线，坚守人民情怀，扎实做好新时代信访工作，切实维护社会和谐稳定。要抓好重点领域信访突出问题化解，加强工作研究，找准症结所在，从政策和制度层面拿出对策，推动问题批量化解。要深入推进信访工作法治化，依法按政策解决信访问题，依法维护群众权益、规范信访秩序。要扎实推进党建引领基层高效能治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化信访问题源头治理，切实把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要强化责任担当，转变工作作风，认真落实领导干部接访包案制度，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，更好担负起为民解难、为党分忧的政治责任。

张玉杰等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)