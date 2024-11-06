洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作并接待来访群众
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.10 23:01
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作，并接待来访群众
带着责任和感情做好群众工作
依法按政策及时解决信访问题
张玉杰参加

　　10日，市委书记江凌到市信访局调度重点信访案件办理工作，并接待来访群众。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，带着责任和感情做好群众工作，依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求，切实促进社会和谐稳定。

　　在市信访局，江凌主持召开重点信访案件研判调度会，深入分析问题症结，研究具体解决方案。他指出，信访工作事关群众切身利益，要加强重点领域信访突出问题专项治理，既解决具体问题，又注重举一反三，推动形成从“解决一件事”到“解决一类事”的制度机制，坚决防止“头痛医头、脚痛医脚”。随后，江凌来到接访室，随机接待多批来访群众，面对面倾听诉求，现场提出处理意见，要求信访部门跟踪督办，确保问题限期解决。他指出，要设身处地为群众着想，千方百计为群众解难，将心比心、以心换心，努力实现信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”，更好维护群众合法权益。

　　江凌指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是党和政府了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作。要践行群众路线，坚守人民情怀，扎实做好新时代信访工作，切实维护社会和谐稳定。要抓好重点领域信访突出问题化解，加强工作研究，找准症结所在，从政策和制度层面拿出对策，推动问题批量化解。要深入推进信访工作法治化，依法按政策解决信访问题，依法维护群众权益、规范信访秩序。要扎实推进党建引领基层高效能治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化信访问题源头治理，切实把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要强化责任担当，转变工作作风，认真落实领导干部接访包案制度，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，更好担负起为民解难、为党分忧的政治责任。

　　张玉杰等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    春季养肝可以吃逍遥丸吗？
        逍遥丸在春季合理使用有一定养肝作用，其成分中的柴胡、当归、白芍、茯苓、炙甘草等中草药，具有疏肝解郁、...
  • ·警惕！久咳不愈可能暗藏鼻部疾患
  • ·骨密度低，吃钙片有用吗？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门洛阳医院康复医学科荣获全国巾帼文明岗称号
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：保持汉服IP热度 提升“古都...
  • 2025年洛阳林业生态建设重点敲定
  • 期待更多“老破小”变身“好房子”
  • 最高气温19℃ 洛阳今日多云转晴天
  • 洛阳智能算力中心：打造智算新引...
  • “无上龙门”：“近悦远来”新场...
  • 国风雅韵展风采【组图】
  • 加速出海！“洛阳服务”品牌影响...
  • 河南思特迪：科技创新赋能管件“...
  • 村子与景区联动！栾川仓房村村民...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    一年一度海棠红

    广场群众舞蹈掠影

    摸寿桃延年益寿

    镜头里的春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605