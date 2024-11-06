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满20℃减10℃！洛阳气温坐上“过山车”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳气象 2025.03.10 20:10
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　　今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受冷空气扩散及高空西南气流的共同影响，有一次降雨降温大风天气过程。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：晴天到多云。

　　11日(周二)：多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，有浮尘，气温6℃～22℃。

　　12日(周三)：多云到阴天，气温7℃～18℃。

　　13日(周四)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或小雨，气温7℃～14℃。

　　14日(周五)：阴天有小雨，气温5℃～10℃。

　　15日(周六)：阴天转多云，西北风3级～4级，气温4℃～13℃。

　　16日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温3℃～12℃。

　　17日(周一)：晴天间多云，气温-1℃～15℃。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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