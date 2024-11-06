满20℃减10℃！洛阳气温坐上“过山车”

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受冷空气扩散及高空西南气流的共同影响，有一次降雨降温大风天气过程。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受冷空气扩散及高空西南气流的共同影响，有一次降雨降温大风天气过程。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周中后期受冷空气扩散及高空西南气流的共同影响，有一次降雨降温大风天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：晴天到多云。 11日(周二)：多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，有浮尘，气温6℃～22℃。 12日(周三)：多云到阴天，气温7℃～18℃。 13日(周四)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或小雨，气温7℃～14℃。 14日(周五)：阴天有小雨，气温5℃～10℃。 15日(周六)：阴天转多云，西北风3级～4级，气温4℃～13℃。 16日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温3℃～12℃。 17日(周一)：晴天间多云，气温-1℃～15℃。⑥