即日起，洛阳民俗博物馆招募志愿者

为传承河洛文化，助力文旅事业发展，洛阳民俗博物馆即日起面向社会公开招募2025年度志愿者，欢迎热心公益的市民积极参与。

为传承河洛文化，助力文旅事业发展，洛阳民俗博物馆即日起面向社会公开招募2025年度志愿者，欢迎热心公益的市民积极参与。

洛阳民俗博物馆是在全国重点文物保护单位——潞泽会馆古建筑群的基础上兴建而成的，现为国家二级博物馆，是展示河洛文化的重要窗口。此次招募的志愿者将承担讲解导览、教育活动协助、新媒体传播等文化服务，需满足18-60周岁年龄要求，具备普通话交流能力，每周可提供不少于3小时服务。

报名者可通过洛阳民俗博物馆官网、微信公众号下载报名表发送至指定邮箱，或携带身份证件至瀍河区新街433号馆内游客中心现场报名。通过简历筛选的报名者，将参加包含自我介绍、才艺展示等环节的面试，面试合格者需接受系统岗前培训并通过考核。正式录用的志愿者将获得注册认证，享有优先参与馆内研学活动等权益。

本次招募将持续至3月12日，您可拨打0379-60335237咨询详情。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨珂馨 文/图）