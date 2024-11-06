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停暖倒计时！来看看怎么保养采暖设施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.10 20:10
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　　距离正式停暖越来越近，为了让采暖设施在下一个供热期继续为我们服务，洛报融媒记者请教了供热企业的专家，为您总结了有关保养的注意事项。

　　洛阳北控水务集团新区热力分公司运行调度技术员朱磊表示，停止供热前，用户无须特别准备，保养采暖设施可在供热期结束后进行。

　　检查有无滴漏现象

　　供热期结束后，用户应仔细检查暖气片、管道等有无破损、渗漏的情况。这是由于停暖后的热胀冷缩效应，家中供热管道或暖气片上的阀门接口处可能出现松动。一旦发现此类现象，应立即与供热企业或物业公司联系，请专业人员关闭入户阀门。若家中将长时间无人，建议离家前自行关闭室内阀门，以防范于未然。

　　不要放掉采暖设施里的水

　　停暖后，是否可以将暖气片和管道里的水排空？一些市民会有这样的疑问。

　　对此，朱磊明确表示，不建议这样做。供热期结束后，供热企业会对小区的二次管网采取软化水带压湿保护，有效防止空气对暖气片和管道的腐蚀，从而延长它们的使用寿命。

　　如果您计划检修室内采暖设施，务必提前拨打热线电话联系供热企业或物业公司，等待工作人员关闭入户阀门后，再进行检修工作，这样做可以有效避免不必要的损失。

　　地暖用户可自行清理过滤网

　　地暖用户如果担心停暖后出现漏水现象，可以把主阀门关闭，包括进水主阀和回水主阀。需要特别注意的是，如果地暖使用年限较长，且本次供热期供热效果较往期不佳，在供热期结束后，用户可自行清理过滤网，或者联系专业清洗公司清洗地暖管道。对于使用时间过长且效果不佳的暖气片，也可维修清洗。

　　此外，为了避免停暖后室温下降导致的身体不适，建议您提前准备好衣物、被褥等保暖物品，有需要可使用空调。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 吉怡 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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