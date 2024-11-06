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洛阳发布“反季促销”类商品消费警示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.10 20:05
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　　随着天气逐渐转暖，洛阳不少售卖羽绒服、蚕丝被、羊绒衫的商家也推出“反季促销”活动，吸引消费者选购。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局针对上述商品开展专项检查，避免出现以假充真、以次充好、虚假标注等假冒伪劣问题，维护消费者的合法权益。

　　与此同时，针对如何选购这些商品，该局发布相关消费警示。

　　羽绒服、羽绒被消费警示

　　羽绒服、羽绒被的填充物主要有鹅绒和鸭绒，鹅绒绒朵较大，蓬松度高，保暖性好，且异味小；鸭绒则绒朵较小，蓬松度和保暖性稍逊。其保暖性主要取决于羽绒种类和绒子含量。一般认为在相同绒子含量的鹅绒和鸭绒下，通常鹅绒的保暖性优于鸭绒。相同填充重量的前提下，绒子含量越高，保暖性越好。消费者需警惕“羽绒棉”“羽丝棉”等非羽绒制品，这些产品保暖性差，却常以低价吸引消费者。

　　选购时应检查面料是否平整、有无瑕疵，缝制是否工整，拉链、纽扣等配件是否牢固。特别注意针脚部分，好的羽绒服针脚细密且均匀，无漏绒现象。此外，揉搓绗缝线处，检查是否有羽绒钻出，防钻绒性差的产品不建议购买。消费者还可以通过这些方式判断羽绒质量——

　　捏填充物：用手捏羽绒被的填充物，若有枝状物的扎手感，说明含有长毛片或羽毛梗，朵绒含量较少，保暖性能差。

　　按压回弹：按压羽绒被后迅速松开，回弹时间越快，表明其蓬松度越高，保暖性越好。

　　拍打观察：拍打或揉搓羽绒被，观察表面和绗缝处是否有绒毛钻出或粉尘溢出。若有，说明防钻绒性差，填充物质量不佳。

　　闻气味：选择无异味的产品，若有刺鼻异味，可能是劣质羽绒。

　　蚕丝被消费警示

　　蚕丝被的填充物纤维含量应标注丝绵的蚕丝种类(如桑蚕丝、柞蚕丝)和丝绵长度。如有条件可打开查看填充物的品质，优先选择桑蚕丝、长丝棉或中长丝绵的蚕丝被，注意观察填充物外观色泽和厚薄是否均匀，有无明显的硬、软绵块和硬丝筋，有无污损、异味等。桑蚕丝手感柔软、光滑，光泽柔和；柞蚕丝手感相对粗糙，光泽较暗淡，刚性较强，制成的蚕丝被不如桑蚕丝被贴身。

　　羊绒衫消费警示

　　羊绒含量不低于30%的产品才能称为羊绒衫；若羊绒含量达95%及以上，可标注为纯羊绒或100%羊绒。羊绒含量越高，保暖性和品质通常越好。优质羊绒衫手感柔软、顺滑，有弹性，用手抓起后能迅速恢复原状。同时，羊绒衫表面应平整，无明显疵点，纱线均匀，无斑块、粗细节、厚薄不匀等情况。

　　洛阳市市场监管局相关负责人说，购买上述商品时，首先要注意查看产品及其包装上的使用说明(即产品标识)，标识应包含中文标注，明确标注制造者的名称和地址、产品名称、产品规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准以及产品所属的安全类别等。

　　同时，建议消费者选择正规商场、专卖店或信誉良好的线上平台购买，无论在线上还是线下，都要向商家索要购物凭证，以便出现质量问题时能有效维权。不要盲目追求“促销价”，更不要轻信商家所谓的“内部渠道”“亏本清仓”等宣传话术，价格过低的羽绒商品可能存在质量问题，如填充物不足或以次充好。如果发现产品存在质量问题，可向市场监管部门投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李荣前 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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