洛阳市8所未迁建高中改造提升项目全部完工

从拥挤的老宿舍到配备独立卫浴、空调和储物空间的新公寓；从需要“错峰”吃饭的老食堂到宽敞明亮的新餐厅；从传统黑板粉笔到配备智慧屏、云平台的数字化教室……一处处细微改变，生动展现着洛阳市推动基础教育扩优提质的喜人成果。

从拥挤的老宿舍到配备独立卫浴、空调和储物空间的新公寓；从需要“错峰”吃饭的老食堂到宽敞明亮的新餐厅；从传统黑板粉笔到配备智慧屏、云平台的数字化教室……一处处细微改变，生动展现着洛阳市推动基础教育扩优提质的喜人成果。

教育是民生之基，寄托着千万个家庭对美好生活的期盼。近年来，洛阳市下大力气解决优质教育资源供给不足、教师队伍建设跟不上时代需要等问题，加快形成与洛阳城市定位相匹配的教育体系。

想要办好人民满意的教育，基础设施首先要跟上。2023年9月，洛阳市首批7所迁建高中建成投用，1.8万名师生喜搬“新家”，一座座风格现代、功能完备的新校园，让学生和老师们赞叹不已。