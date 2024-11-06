“千年樱红”发新枝！洛阳新安盆栽樱桃受捧

春山可望的季节，走进洛阳市新安县磁涧镇天兴生态园。晨曦初绽，霞彩渐露。

春山可望的季节，走进洛阳市新安县磁涧镇天兴生态园。晨曦初绽，霞彩渐露。

“3盆美早、5盆桑提娜，发广州……”一大早，天兴生态园生产部经理刘进喜细心修剪盆栽樱桃的碎叶、乱枝，与货车司机认真核对后，如同送别自己的孩子，看着一盆盆樱桃搬上货车，目视车灯渐渐消失在盘山路。

时下，山间的樱桃树还在沉睡，暖棚的盆栽樱桃早已“挂红”。春节以来，好看又好吃的新安县盆栽樱桃，已在全国樱桃市场饮得2025年“头啖汤”。

“3亩大棚、1500盆，供不应求！”种了几十年樱桃，从未像今年这样让刘进喜收获感满满，“算下来，亩均效益达15至20万，是普通大棚樱桃的2倍，大田樱桃的15倍以上！”

单杆密植、降温催花等技术加持，再加上生物肥、软水滋养，盆栽樱桃品相、甜度往往更好，季节约束更少。比起海运20多天，送到手里已经1个月以上的进口车厘子，盆栽樱桃新鲜度更胜一筹，从枝头到舌尖仅“一伸手”的距离，引得北上广等一线城市一众拥趸追捧。

按说，面向高端市场、小众需求，盆栽樱桃栽培往往“浅尝辄止”，但在新安县何以能规模种植、走量销售？翻开刘进喜的通话记录，“秘诀”露出了端倪。