洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所满分教育基地搬迁新址

自3月12日起，洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所满分教育基地搬迁至新址。

自3月12日起，洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所满分教育基地搬迁至新址。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布搬迁公告，具体内容如下： 搬迁公告 因工作需要，洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所满分教育基地将于3月12日搬迁至洛龙区火炬大道与关林大道交叉口东100米路北洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所一楼业务大厅(丰李派出所东隔壁)，并于3月18日正式办理业务，搬迁期间满分教育学习业务将暂停办理。 因搬迁工作给您造成的不便，敬请谅解！请相互转告。 咨询电话：0379-64389837 特此公告 洛阳市公安局交警支队驾驶人管理所

2025年3月10日

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