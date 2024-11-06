洛阳境内两条省道施工 即日起实施交通管制

10日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，省道319夏宜线、省道241洛驻线周村至伊汝交界段等两条洛阳境内省道开始施工，即日起实施交通管制。
10日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，省道319夏宜线、省道241洛驻线周村至伊汝交界段等两条洛阳境内省道开始施工，即日起实施交通管制。
10日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，省道319夏宜线、省道241洛驻线周村至伊汝交界段等两条洛阳境内省道开始施工，即日起实施交通管制。
省道319夏宜线提升改造
根据相关规划，省道319夏宜线(宜阳县赵保镇烈士陵园至新伊高速赵保站)，于3月10日至5月10日进行半封闭施工，其间禁止大型货车通行，绕行路线包括两条：1.新伊高速(灵山站)—新伊高速(赵保站)；2.赵保镇—省道S242南嵩线—大南环—白杨镇。
省道241洛驻线周村至伊汝交界段改建施工
目前，伊川县交通事业发展中心、伊川县公安局交通警察大队已对该路段实施了交通管制，管制时间至11月30日，过往车辆须绕行。
绕行路线：由东向西车辆，可沿省道324郸汝线、酒祖大道、省道240济邓线绕行；由西向东车辆，可沿省道240济邓线、酒祖大道、省道324郸汝线绕行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李少峰 文/图）
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