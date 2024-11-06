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寻梅香秘境 躲都市喧嚣 伊川周末微度假攻略来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.10 10:42
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　　春日渐浓，正是踏青出游好时节。从洛阳出发仅需半小时车程，伊川春日漫游路线正式出炉，非遗美食、盛唐古镇、星夜温补，一日尽享风雅与烟火，快来看看都有哪些地方~

　　第一站：

　　9:00 豫见“梅”好·平等梅园

　　地址：伊川县平等乡邵夫子墓(免费开放)

　　车程：洛阳龙门高铁出发沿洛栾高速行驶约30分钟

　　春日的平等乡，千亩梅林如约盛放。绯红与浅粉交织成海，梅枝肆意舒展，暗香随清风浮动，宛若天地间泼墨的粉彩画卷。游客穿梭其间，或穿汉服执扇，或着素裙拈花，镜头定格处，皆是“人面梅花相映红”的古风诗意。

　　【出片指南】穿浅色汉服或素雅长裙，随手一拍就是“人面梅花相映红”的古风大片。

　　第二站：

　　12:00非遗暖胃·正宗老白沙羊肉汤

　　地址：伊川县二程大道(二程文化园南门向东100米)

　　赏梅尽兴后，一碗非遗羊肉汤瞬间唤醒味蕾。羊骨熬煮的汤底色如凝脂，薄切羊肉入口即化。当地人推崇“一汤三喝”——初品原汤清鲜，再泡焦脆锅盔吸足汤汁，最后浇一勺羊油辣子，酣畅淋漓。搭配凉拌羊肚、葱爆羊肉，人均30元即可饱腹而归。

　　温馨提示：门店人气火爆，建议11:30前到店避开高峰。

　　第三站：

　　14:30梦回盛唐·龙凤山古镇

　　地址：伊川县城关镇龙凤山景区(现在出发免门票！免门票！)

　　青砖黛瓦、朱阁飞檐，这座盛唐风貌的古镇以沉浸式体验俘获游客。汉服巡游、花船轻摇、古装走秀等演绎活动轮番登场。女士可择一袭齐胸襦裙执灯漫步，男士穿唐制圆领袍佩剑而行，恍若穿越千年繁华。夜幕初降时，古镇华灯点亮，更显流光溢彩。

　　第四站：

　　20：00星夜温补·青枣小院煨鸡汤

　　地址：鸦岭路与龙凤大道交叉口向北200米任沟

　　入夜，藏于竹影深处的青枣小院迎来烟火气。炭火砂锅中翻滚着金黄鸡汤，老母鸡炖至骨酥肉烂，佐以花胶、松茸，鲜香沁脾。先饮汤暖胃，再涮时蔬，最后下一把手工扯面收尾。院中竹影婆娑，俯瞰古镇灯火，疲惫尽散。

　　预订指南：院内席位有限，需提前致电预约；推荐“霸王鳖鸡”“松茸乌鸡汤”等招牌菜，还有特色大串烧烤等。

　　梅香为引，汉服作舟，羊肉汤沸腾市井温情，煨鸡汤浸润星河长夜。这个春天，何不暂别喧嚣，赴一场伊川的风雅之约？(李宇辉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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