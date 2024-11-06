把健康饮食作为“治未病”关键环节来抓

日前，市人大常委会主任李保国到汝阳县、栾川县调研全民健康管理“治未病”和“洛阳味道”打造相关工作。

日前，市人大常委会主任李保国到汝阳县、栾川县调研全民健康管理“治未病”和“洛阳味道”打造相关工作。

近年来，汝阳县积极探索农村健康促进新模式，成立全国首家农村健康研究所，形成了“以防为主，防治结合”的健康管理新模式，推动健康管理理念从“治已病”向“治未病”转变。在汝阳县城关镇河西社区卫生所，李保国察看基层公共卫生服务供给情况，与医护人员和群众亲切交流，询问健康管理“治未病”成效。在汝阳县实验高中、十八盘乡初级中学，李保国深入校园餐厅后厨察看食材采购、餐品制作等情况，并与用餐学生交流了解就餐体验。随后，李保国主持召开座谈会，与汝阳县人大常委会、县卫健委、县教体局、县工信商务局等负责同志深入交流，认真听取意见建议。

在栾川县养子沟村，李保国深入了解当地食材和特色美食打造情况，对“洛阳味道”美食示范村打造工作提出针对性意见建议。

李保国强调，饮食和医疗是与群众生活息息相关的民生重点。要始终坚持为了人民、服务人民的工作出发点和落脚点，加快制定年度专项决定，将全民健康管理“治未病”与“洛阳味道”工作纳入法治轨道，切实把制度优势转化为惠民实效。要深刻认识“治未病”工作对全民健康管理的基础性作用，持续深化预防为主、防治结合理念，通过举办健康知识公益讲座、实施重点人群免费体检筛查等方式系统普及疾病防控知识，强化健康管理意识和能力。要加大宣传力度，让群众培养健康饮食理念，推动科学合理饮食成为群众践行“治未病”理念的日常实践和自觉行动。要加强营养餐、校园餐监督管理，管控保障好学生健康的“关键前端”，督促优化餐食结构，强化营养搭配、提升餐饮品质，进一步增强学生体质，提升学生思维能力。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)