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洛阳：保持汉服IP热度 提升“古都夜八点”消费品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.10 08:17
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　　推动汉服、沉浸式演艺、研学旅游、旅游民宿等业态量质齐升，丰富高品质供给；打造一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，激发消费新活力；积极开拓远端、国际客源市场，推动“引客入洛”……日前召开的全市文化广电和旅游工作会议，明确了今年我市文旅重点工作。

　　关键词 壮大新兴业态

　　●拓展延伸“汉服+妆造+微视频”产业链，统筹谋划、合理布局汉服打卡场景和业态，举办汉服创意设计大赛、模特大赛、新品发布会、交流活动等，保持洛阳汉服IP热度。

　　●构建特色化、多样化、专业化的研学课程体系，新建一批考古、黄河、工业等研学基地，发布一批具有洛阳特色的研学旅游精品线路和精品课程。

　　●丰富“民宿+”场景，选取发展基础较好的民宿，植入剪纸、香道、草药染等非遗体验场景，实现民宿特色化发展。做好旅游民宿等级评定贯标工作，推进标准化、集群化建设。

　　●挖掘河洛文化特色，培育“只看洛阳城”系列沉浸式演艺，持续优化《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》及九洲池夜游等沉浸式演艺项目，打造具有一定影响力的沉浸式演艺作品。

　　关键词 丰富消费场景

　　●支持特色文商旅街区差异化发展，布局古风演艺、国潮市集等新业态，打造龙门市集、年货市集、匠人造物市集等一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景。

　　●持续提升“古都夜八点”消费品牌，优化夜游、夜娱、夜食、夜购、夜演、夜拍等一系列特色夜间产品，培育演艺等流量经济，举办大型商业演唱会10场以上。

　　●大力发展乡村旅游，鼓励各县因地制宜打造露营基地、农耕体验、户外运动等新业态，培育发展“银发经济”“康养经济”“冰雪经济”等，助力乡村振兴。

　　关键词 加强宣传营销

　　●坚持“移动端、视频化、交互性”传播引流，精心策划事件营销、网感话题，持续提升目的地品牌形象，推动“引客入洛”。

　　●面向京津冀、长三角、珠三角等客源地，组织文旅企业开展让利活动，围绕武汉、西安等周边客源城市开展推介活动，积极拓展旅游客源市场。

　　●实施“形象宣传＋产品线路落地”的网络立体营销，持续开展Twitter、YouTube等海外社交媒体推广，邀请境外客源地主流媒体、网红和旅行商来洛采风、踩线。积极参与国际旅游组织举办的活动，加强与国际友好城市的旅游交流与合作，传播洛阳文化。

　　关键词 非遗保护传承

　　●聚焦国家级河洛文化生态保护实验区建设工作，以保护区验收为抓手，积极推进传统村落文化生态修复、标识标牌体系建设等“六大工程”，持续叫响“春和景明”“河洛飞花”“河洛非遗新青年”等品牌。

　　●推动“非遗+”融合发展，培育生态良好的“非遗在社区”试点，指导综合性非遗展示场馆、非遗工坊建设，发挥非遗服务社会、涵养文化等作用。

　　关键词 聚力文化惠民

　　●实施文化惠民工程，开展“河洛欢歌广场文化月”、文化合作社才艺大赛、“咱村有戏”等群众性文化活动。发挥市文化馆统筹带动作用，统筹开展面向文化志愿者、少儿、老人等群体的全民艺术普及活动，持续深化公共文化服务进基层。

　　●完善公共图书馆全民阅读推广体系，开展阅读服务进基层，统筹开展阅读指导、图书借阅、亲子共读等全民阅读系列活动，扩大优质阅读资源的覆盖面。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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