踏青出游正当时！洛阳最高气温回升至23℃

这个双休日，天气晴好，气温回升，适宜踏青出游。未来三天，河南省天气的主旋律依旧是升温，其中，11日将迎来本次升温的高峰，河南省多地最高气温将接近或突破20℃。

这个双休日，天气晴好，气温回升，适宜踏青出游。未来三天，河南省天气的主旋律依旧是升温，其中，11日将迎来本次升温的高峰，河南省多地最高气温将接近或突破20℃。 这个双休日，天气晴好，气温回升，适宜踏青出游。 未来三天，河南省天气的主旋律依旧是升温，其中，11日将迎来本次升温的高峰，河南省多地最高气温将接近或突破20℃。 不过，升温势头很快会被冷空气打断。12日至14日，河南省西部、南部有弱降水，全省大部地区最高气温也跌至1字开头。气温起起落落，大家要注意根据温度变化及时调整着装。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市云系较多，周中后期受冷空气扩散及高空短波槽的共同影响，有一次降雨降温天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：晴天到多云。 10日(周一)：多云转晴天，偏南风3级左右，气温4℃～19℃。 11日(周二)：多云，西北风3级～4级，气温6℃～23℃。 12日(周三)：多云，气温7℃～19℃。 13日(周四)：多云转阴天，部分地区有零星小雨或小雨，气温7℃～14℃。 14日(周五)：阴天有小雨，气温4℃～10℃。 15日(周六)：多云，偏北风3级～4级，气温4℃～15℃。 16日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温4℃～12℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）