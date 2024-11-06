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2025年洛阳林业生态建设重点敲定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.09 22:32
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　　生态与科技、文化，是现代洛阳建设的三大优势。推动高质量发展必须打好“生态牌”，厚植生态底色。

　　日前，洛阳市林业工作会议召开，认真落实市委部署要求，统筹把握森林资源保护和经济社会发展、林业产业发展与富民强县、林业生态保护和资源开发利用等关系，全面部署2025年林业生态建设重点工作，进一步厚植现代化洛阳建设生态优势。

　　【服务大局】做好林地要素保障

　　高质量发展是现代化建设的首要任务。抓项目、扩投资、稳增长，林地是重要的要素保障，林业重大项目是重要支撑。

　　●精准高效做好林地要素保障。去年，洛阳市办理建设项目使用林地审核审批153项，涉及林地面积1.13万亩，有力保障中州时代、百万吨乙烯、安置房及学校等重点项目建设。今年，洛阳市将统筹占用林地定额，有效保障重点项目、民生工程和公共事业等涉林需求。

　　●科学谋划“十五五”林业规划。全面推进林业项目化管理，争取政策支持和资金扶持，推动更多生态保护和修复等项目纳入国家和省大盘子。

　　【扩绿增绿】完成造林6.25万亩

　　草木蔓发，春山可望。当前正值造林绿化关键期，今年，洛阳市将持续推进科学绿化，精准提升森林质量，高质量推进自然保护地建设，让河洛大地的绿色更加充盈。

　　●高水平推进生态修复。持续实施秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目，完成造林绿化6.25万亩，森林抚育30.15万亩，建设沿黄干流森林乡村59个。实施一批古树保护和复壮工程。

　　●开展困难地造林攻坚。在伊滨区万安山实施困难地造林6000亩，打造困难地造林样板工程，形成可推广复制的“洛阳经验”。

　　●加强自然保护地建设。实施陆浑湖国家湿地公园湿地修复3000亩。加快推动新安青河、洛宁西子湖等省级湿地公园试点验收等工作。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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