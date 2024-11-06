江凌调研城市夜经济发展工作

8日晚，市委书记江凌专题调研城市夜经济发展工作，强调要积极顺应年轻化消费新趋势，着力打造新场景、培育新业态，抓好特色街区建设，培育更多网红小店，有效激活夜间消费需求。

江凌在调研城市夜经济发展时强调

打造新场景培育新业态

有效激活夜间消费需求

8日晚，市委书记江凌专题调研城市夜经济发展工作，强调要积极顺应年轻化消费新趋势，着力打造新场景、培育新业态，抓好特色街区建设，培育更多网红小店，有效激活夜间消费需求。

上阳宫文化园结合滨河北路微改造工程，对园区内的业态布局、游客动线进行调整优化，推出市集活动，设置了一批融合洛阳历史、潮汕美食、夜间游玩的沉浸式体验打卡点，吸引不少市民夜间前来体验和消费。江凌对园区积极调整业态、大力发展夜间经济等举措给予肯定。他指出，要把发展城市旅游和促进夜间消费结合起来，依托建筑和场景优势，深挖文化特色，在增强互动体验上下功夫，大力发展唐风主题婚礼、汉服成人礼等沉浸式文化体验消费业态，持续激发夜间消费活力。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确提出，各县区要新建和改造一批特色文商旅街区。江凌先后来弘义易合仓购物公园、珠江路美食街、广州市场步行街、西工小街、中州中路等地，察看特色街区改造提升情况，与辖区负责同志共同研究业态优化、风貌打造、店招设计、配套设施提升等工作。他指出，各城市区要把特色街区建设作为发展夜经济的重要抓手，因地制宜选择1到2条有基础的街区实施改造提升，更加注重特色风貌和调性塑造，坚决淘汰不适宜的商业业态，同步引进特色餐饮、时尚潮玩、文化演艺等新业态，设置能够吸引夜间消费的店招，强化特色街区精细化规范化管理，充分释放特色街区引流效应，更好地把客流量转化为消费力。

市委高度重视网红小店培育工作。在西工小街、延安路等地，江凌随机察看了部分特色烘焙、咖啡、手工制作、文旅文创等小店，与主理人交流品牌运营情况。他勉励商家要依托“洛YOUNG小店扶持计划”，更好把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费需求，优化店面设计，营造美学空间，用好互联网营销手段，培育更多有强大引流效应的本土网红小店，积极推动品牌连锁经营，提高城市对年轻人的吸引力，有效带动夜间消费提档升级。

调研期间，江凌还察看人员密集场所和密闭空间消防安全工作，强调要压实运营企业主体责任，配齐各类消防设施，落实阻燃物料使用规范等要求，有效预防各类火灾事故发生，切实守牢安全底线。

王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)