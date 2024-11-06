洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌调研城市夜经济发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.09 17:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌在调研城市夜经济发展时强调
打造新场景培育新业态
有效激活夜间消费需求

　　8日晚，市委书记江凌专题调研城市夜经济发展工作，强调要积极顺应年轻化消费新趋势，着力打造新场景、培育新业态，抓好特色街区建设，培育更多网红小店，有效激活夜间消费需求。

　　上阳宫文化园结合滨河北路微改造工程，对园区内的业态布局、游客动线进行调整优化，推出市集活动，设置了一批融合洛阳历史、潮汕美食、夜间游玩的沉浸式体验打卡点，吸引不少市民夜间前来体验和消费。江凌对园区积极调整业态、大力发展夜间经济等举措给予肯定。他指出，要把发展城市旅游和促进夜间消费结合起来，依托建筑和场景优势，深挖文化特色，在增强互动体验上下功夫，大力发展唐风主题婚礼、汉服成人礼等沉浸式文化体验消费业态，持续激发夜间消费活力。

　　市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确提出，各县区要新建和改造一批特色文商旅街区。江凌先后来弘义易合仓购物公园、珠江路美食街、广州市场步行街、西工小街、中州中路等地，察看特色街区改造提升情况，与辖区负责同志共同研究业态优化、风貌打造、店招设计、配套设施提升等工作。他指出，各城市区要把特色街区建设作为发展夜经济的重要抓手，因地制宜选择1到2条有基础的街区实施改造提升，更加注重特色风貌和调性塑造，坚决淘汰不适宜的商业业态，同步引进特色餐饮、时尚潮玩、文化演艺等新业态，设置能够吸引夜间消费的店招，强化特色街区精细化规范化管理，充分释放特色街区引流效应，更好地把客流量转化为消费力。

　　市委高度重视网红小店培育工作。在西工小街、延安路等地，江凌随机察看了部分特色烘焙、咖啡、手工制作、文旅文创等小店，与主理人交流品牌运营情况。他勉励商家要依托“洛YOUNG小店扶持计划”，更好把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费需求，优化店面设计，营造美学空间，用好互联网营销手段，培育更多有强大引流效应的本土网红小店，积极推动品牌连锁经营，提高城市对年轻人的吸引力，有效带动夜间消费提档升级。

　　调研期间，江凌还察看人员密集场所和密闭空间消防安全工作，强调要压实运营企业主体责任，配齐各类消防设施，落实阻燃物料使用规范等要求，有效预防各类火灾事故发生，切实守牢安全底线。

　　王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    北京中医药大学东直门医院洛阳医院象庄妇科今日开诊
    北京中医药大学东直门医院洛阳医院象庄妇...
    北京中医药大学东直门医院洛阳医院象庄妇科今日开诊
        3月9日上午，北京中医药大学东直门医院洛阳医院举行象庄妇科开诊仪式，仪式由北京中医药大学东直门医院洛阳...
  • ·新生儿证件办理不再繁琐！洛阳市妇幼保健院推出“一件事”联办服务
  • ·女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研重点民生实事项目推进工作
  • 商品房长期空置，物业费能否优惠...
  • 洛阳入选“城市必打卡榜”前10名
  • 春回河洛【组图】
  • 公示！洛阳华夏历史文明传承创新...
  • 洛阳：拓展消费新场景 奏响文旅新...
  • 气温越来越高 春日踏青赏景正当时
  • 洛阳豪智机械：抢抓产业新风口 产...
  • 洛阳市委党校春季学期主体班开班
  • 精度1微米！洛阳开创车桥工艺比肩...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    女神节快乐

    这里最精彩

    航天航空展

    隋唐园拾零
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605