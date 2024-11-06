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42名公益律师加入！洛阳组建新一届消费维权公益律师团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.09 17:24
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　　今日洛报融媒记者从洛阳市消费者权益保护中心获悉，该中心新一届消费维权公益律师团正式组建，42名来自洛阳28家律师事务所的专业律师受聘加入。今后，他们将充分发挥公益律师在保护消费者合法权益中的专业优势，通过介入重大投诉、调解复杂纠纷等方式，为消费者筑牢权益“防护墙”。

　　据悉，消费维权公益律师团的工作职责主要包括：受市消保中心的委托，参与典型投诉案件的调查、调解工作；为消费者提供有关消费维权方面的法律咨询服务；对严重损害消费者合法权益的行为支持消费者起诉或代理诉讼案件等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，公益律师团成立于2017年，下一步，新一届公益律师团成员将充分发挥专业优势，围绕《消费者权益保护法》等法律法规解读维权热点，创新维权机制，充分发挥公益性，通过“个案维权+源头治理”的公益服务模式，为洛阳持续营造良好消费环境贡献法治力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 程海帆 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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