小雨在路上！洛阳最高气温将冲至24℃

今天天气晴好，您出门踏青了吗？
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洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市云系较多，周中期部分地区有小雨或零星小雨。
具体预报如下：
今天夜里：阴天到多云。
3月9日(周日)：多云间晴天，偏南风3级左右，气温4℃～19℃。
3月10日(周一)：多云转晴天，偏南风3级左右，气温4℃～19℃。
3月11日(周二)：多云间阴天，部分地区有零星小雨，偏北风3级～4级，气温5℃～24℃。
3月12日(周三)：多云，气温7℃～21℃。
3月13日(周四)：多云转阴天，部分地区有零星小雨或小雨，气温7℃～14℃。
3月14日(周五)：阴天转多云，部分地区小雨转多云，气温8℃～16℃。
3月15日(周六)：多云到晴天，偏北风4级左右，气温6℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）
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