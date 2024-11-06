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洛阳开放大学新就业群体培训学院首期课程开课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.08 17:04
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　　7日，洛阳开放大学新就业群体培训学院首期课程在洛阳市涧西区南昌路街道江西社区党群服务中心举行。本期课程为普法讲座，意在帮助新就业群体了解法律知识，规避就业风险，维护自身权利，30余名辖区新业态从业人员参加了讲座。

　　新就业群体主要包括货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员(导购员)、网约送餐员、房地产经纪人员以及保安员等，这一群体的兴起与互联网平台和新零工经济密切相关。

　　洛阳开放大学新就业群体培训学院是洛阳开放大学与南昌路街道办事处合作共建的洛阳首个针对新就业群体的培训学院。该学院成立于2024年12月30日，旨在为新就业群体提供多样化的学习场所和师资力量，切实满足新业态从业人员教育培训和能力提升的需求，有效补齐新业态人员在终身教育方面的短板。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 俞靖华 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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