洛阳华美“二级专科整形美容医院”品牌升级盛典暨揭牌仪式成功举行

3月7日，洛阳华美医疗美容医院(以下简称“洛阳华美”)升级盛典暨揭牌仪式在洛阳市西工区九都路67号华美大厦成功举行。据悉，洛阳华美是洛阳市目前唯一一家经卫生健康部门认定的“二级专科整形美容医院”。

3月7日，洛阳华美医疗美容医院(以下简称“洛阳华美”)升级盛典暨揭牌仪式在洛阳市西工区九都路67号华美大厦成功举行。据悉，洛阳华美是洛阳市目前唯一一家经卫生健康部门认定的“二级专科整形美容医院”。

洛阳市卫健委副主任姚娜，洛阳市西工区卫健委党组书记、主任张志刚，中国整形美容协会副会长徐军，河南省医师协会美容与整形医师分会会长李广帅，河南省医院协会美容与整形分会会长刘林嶓，河南省医学会医学美容与美学分会常委简玉洛，洛阳市医学会医学美学与美容专业委员会主任委员师军涛，洛阳华美整形美容医院院长马剑辉，以及医美专家杨定宇教授、徐英杰教授等共同出席了本次揭牌仪式。

据了解，洛阳华美于2024年12月正式通过卫生健康委评定审批，成为“二级专科整形美容医院”。这一重要里程碑不仅彰显了洛阳华美在医美领域的专业实力获得了国家卫生健康委的认可，也为本地医美行业的高质量发展注入了新动能。

升级盛典暨揭牌仪现场，徐军对洛阳华美的技术创新、服务品质及行业规范成果给予肯定，指出其升级举措是企业和医美行业发展的双重里程碑。

马剑辉表示，未来将继续深化专家合作，提升技术水平，致力于医美服务规范化发展，强化社会责任，争做行业标杆。

张志刚指出，洛阳华美的升级为区域医美行业树立了新标杆，政府将通过政策支持与严格监管双轨并行，推动健康事业提质升级。

在随后揭牌仪式上，与会的多位领导和专家共同为洛阳华美荣升“二级专科整形美容医院”揭牌，标志着洛阳华美在整形美容领域的专业水平和服务能力迈上了新台阶。

升级仪式现场，洛阳华美与国内外知名医美厂商正式签约，成立“医美正品联盟”。这一举措旨在以医疗级标准构建安全、透明的医美生态，为消费者提供高品质的医美产品和服务。通过建立正品联盟，洛阳华美不仅展现了其对行业规范的引领作用，也彰显了其致力于推动医美行业健康发展的决心与担当。

同时，洛阳华美在提升服务品质方面再出新举措。为进一步满足消费者对高品质医美的需求，洛阳华美正式宣布成立名医个人工作室，特邀杨定宇、徐英杰、田会建等国内知名医美专家入驻。这些专家将定期坐诊，为求美者提供更加专业化、个性化的医美服务。名医工作室的成立，不仅体现了洛阳华美对技术创新的不懈追求，更彰显了其推动医美行业高质量发展的责任与担当。

本次签约的微整形抗衰专家杨定宇教授表示：“洛阳华美始终坚持以技术为核心，以求美者需求为导向。未来，我们将通过华美这一平台，帮助更多求美者实现美丽梦想。”

此外，洛阳华美隆重发布了2025年度美学新品。该院王晓娜院长发布了“皮肤六大生态美学”；李迎锋院长和王烨院长分别介绍了“微整四大原生美学”；田会建院长和徐海燕院长分享了“黄金比例体雕技术”与“高难度眼鼻修复技术”。此次新品发布不仅彰显了洛阳华美在医美技术上的创新与突破，更体现了其对求美者安全与效果的双重承诺。

为进一步强化医美安全与效果，洛阳华美同期发布了《2025医疗美容行业规范白皮书》，并组织全体工作人员集体宣誓，承诺以医美安全为基石，持续优化服务质量，保障顾客权益。

洛阳网常务副总程兰为华美授予“洛阳网健康品牌指定规范塑美机构”称号。

洛阳广播传媒中心节目部部长李晓烜亦授予“洛阳广播传媒中心指定规范塑美机构”称号。

此次活动通过洛阳网视频号全程直播，吸引了5万余人在线观看，评论区互动热烈，充分展现了洛阳网作为本地主流媒体在品牌宣传中的重要作用。通过直播形式，不仅将活动现场的盛况实时传递给广大市民，还通过福利抽奖、产品推介等环节，进一步提升了活动的参与度和影响力。

洛阳华美升级为“二级专科整形医院”，不仅意味着其在医疗技术、管理水平和服务质量上达到了更高标准，也为本地医美行业的规范化、专业化发展树立了典范。未来，洛阳华美将继续以“专业、安全、匠心”的理念，为求美者提供更优质的服务，推动医美行业健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 张晓丹)