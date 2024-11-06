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凝聚“她”力量 巾帼写华章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.08 09:02
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　　【编者按】

　　人间三月天，因“她”更美好。在河洛大地上，她们激扬巾帼之志、奉献巾帼之功、尽展巾帼风采，用“干一行爱一行”的执着，成就“钻一行精一行”的精彩，成为不让须眉的“半边天”。在“三八”国际劳动妇女节到来之际，本网推出专题报道，向了不起的“她”致敬，展现她们聚焦“四高四争先”，紧紧围绕全市重点工作，竞逐创新前沿、服务基层治理、助力乡村振兴、促进文旅融合，在现代化洛阳建设中绽放的“别样芳华”。

　　刘玉秀

　　研发宠物疫苗 掘金产业“风口”

刘玉秀(受访者供图)

　　“我国宠物经济的市场规模迈入千亿级，宠物疫苗正在成为产业‘新风口’。”动物医学博士、洛阳惠中动物保健有限公司总经理刘玉秀说起企业发展和产业趋势信心满满。

　　“洛阳的人才环境、普莱柯的创新底蕴，深深吸引了我。”博士毕业后，刘玉秀怀揣着宠物疫苗实业梦想与愿景，来到洛阳普莱柯，成为国家兽用药品工程技术研究中心的宠物疫苗研发人员。

　　宠物疫苗过去主要依赖进口，研发几乎是从零起步。没有客户资源，她通过百度地图联系全国的宠物医院、流浪动物救助中心，获得第一手市场资料；缺乏数据论证，她就从最原始的筛选菌毒株做起，梳理出7大项13小项与进口疫苗的差距；需要活体实验，她解剖狗猫、下乡筛选病体、对比实验数据，做了数百只宠物的免疫实验……十年来，她死磕毒株驯化，打破了进口疫苗的垄断，带领的宠物犬猫兔疫苗项目团队荣获2020年“创客中国”省赛一等奖。

　　科研成果不能藏在实验室里，要转化为产品、得到市场验证。2021年，刘玉秀担任普莱柯旗下洛阳惠中动物保健有限公司总经理，组建宠物药品营销团队，促成多款宠物疫苗和化药大单品陆续成功上市，喵益哆猫三联灭活苗以其差异化两针优势迅速切入市场，宠物疫苗和药品产品已逐步进入行业第一方阵。

　　“进军宠物健康新赛道，必须走好创新之路。”刘玉秀说，目前，公司紧盯市场需求，采用医学+创新+市场三维度，推出宠物犬猫兔的疫苗、驱虫药、抗生素、诊断试剂、处方粮等系列产品，可为宠物提供全方位的健康保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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