围炉煮茶 喜迎“三八”

6日，孟津区会盟镇举办活动喜迎“三八”国际劳动妇女节，40余名女同志欢聚在河图驿站内，精心制作干花团扇，围炉而坐品尝花茶、零食等，并沿着黄河生态廊道一路骑行，参与“巾帼健康行”暖春骑行活动。
6日，孟津区会盟镇举办活动喜迎“三八”国际劳动妇女节，40余名女同志欢聚在河图驿站内，精心制作干花团扇，围炉而坐品尝花茶、零食等，并沿着黄河生态廊道一路骑行，参与“巾帼健康行”暖春骑行活动。
6日，孟津区会盟镇举办活动喜迎“三八”国际劳动妇女节，40余名女同志欢聚在河图驿站内，精心制作干花团扇，围炉而坐品尝花茶、零食等，并沿着黄河生态廊道一路骑行，参与“巾帼健康行”暖春骑行活动。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 李玑 摄）
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