截至去年年底，洛阳共完成北国花城建设点位381处

近日，在洛龙区滨河南路东方今典小区附近的一座天桥两侧，80个木质花箱及相关灌溉系统已配套安装完成，花箱内的粉龙悄然萌芽。春风拂过，花枝摇曳，暮春时节，它们将热烈绽放，成为一片“空中花廊”。

近日，在洛龙区滨河南路东方今典小区附近的一座天桥两侧，80个木质花箱及相关灌溉系统已配套安装完成，花箱内的粉龙悄然萌芽。春风拂过，花枝摇曳，暮春时节，它们将热烈绽放，成为一片“空中花廊”。

近年来，为进一步提升城市美誉度和吸引力，不断满足人民群众对美好生活的向往，我市持续开展北国花城建设工作，通过市区联动、示范打造，以城市主次干道和进出通道为重点，以绿地和绿带为纽带，通过季相布局和空间布局相结合，突出沉浸式、特色化、冲击力，全面实施景观大道“花路”、立体艺术“花墙”、城市街头“花境”、美丽街区“花廊”、公园游园“花海”、街头巷尾“花市”六大专项行动，不断优化城市公共空间，推动城市品质升级。

“出门见花、入眼即画，在洛阳有取之不尽的创作源泉。”翻看手机相册里的城市美图，市民李先生感慨地说。作为一名摄影爱好者，近年来他通过镜头捕捉洛阳街头的变化，春有牡丹夏有荷，秋有菊花冬有梅，四季更替，洛阳的时光以“花色”标记：从涧西区九都路的蔷薇花路，到西工区芳林路的月季花墙，再到伊滨区中央公园的缤纷花海，由城东到城西，从洛河南岸到北岸，洛阳花香四溢、一路“生”花，城市颜值不断刷新。

去年12月，《2024年—2025年洛阳市中心城区北国花城建设实施方案》印发，指出要聚焦道路慢行空间、人行天桥、重点文旅片区等区域，以建筑物花式绿化为重心，组合式配种更多彩色树种、开花乔木，形成色彩更鲜艳、观感更强烈的观赏效果，营造诗画意境，实现四季有景可观。“今年以来，我们已完成景华路天桥、南昌路天桥、滨河南路沿线天桥等19座人行天桥的花化提升工作，正在有序推进宝龙广场、广州市场、西工小街等特色街区的华丽变身。”市城市管理局有关负责人介绍。

时下，走进老城区天心·校场里文化创意产业园新建街区，门前花圃规整，藤蔓向上而生，抬头还可见拱式花棚，风车茉莉、紫薇花、凌霄花、樱花等开花植物交错种植，花境初现、清新盎然。

“民国风建筑搭配立体植物景观，这里的格调和一路之隔的洛邑古城很不一样。”游客刘女士憧憬地说，待花开时节，她要相约好姐妹穿上旗袍再来打卡，尽享北国花城带来的幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 蔡磊）