市人大常委会召开主任专题会议 李保国主持

6日，市人大常委会主任李保国主持召开主任专题会议，研究部署近期重点工作。

6日，市人大常委会主任李保国主持召开主任专题会议，研究部署近期重点工作。

会议听取了市人大常委会开展基础教育公平入学联动监督、“万人助万企”活动企业反映问题解决情况监督、优化营商环境工作专项监督“回头看”、12345政务服务便民热线办理情况专项监督“回头看”、2025年经济社会发展主要指标完成情况专项监督等实施方案汇报，研究了市人大常委会加强司法监督的若干举措、促进洛阳特色餐饮高质量发展实施方案及人民群众反映问题处理办法等工作。

李保国强调，要严格对照重点工作清单谋划开展工作，坚持项目化推进、节点化落实，紧盯市委中心大局和人民群众急难愁盼找问题、想对策、出实招，持续增强人大工作实效。要加大全过程司法监督力度，完善司法监督举措、建立监督履职档案，加强司法机关工作人员任前监督，持续强化员额法官、员额检察官日常监督，科学确定案件评议内容方式，对评议发现问题整改情况开展满意度测评，扎实做好司法监督“后半篇文章”。要加强对促进民营经济发展工作的监督，聚焦重点领域、关键指标，通过听取审议专项工作报告、设立人大代表流动工作站、开展“面对面”活动等方式，帮助民营企业解决实际困难，持续优化营商环境，全力助推民营经济健康、高质量发展。要高质量办理群众反映问题和代表意见建议，健全完善收集、交办、督办、反馈、评价的管理机制，做好分级分类交办，优化办理流程，抓好反馈落实，切实做到群众呼声有人听、代表建议有回音、民生难题有突破，以意见建议办理高质量助推人大工作高质量发展。

市人大常委会副主任安颖芳、夏磊、李书杰参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）