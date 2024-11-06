事关住房公积金！洛阳公开征求意见

今日，洛阳市住房公积金管理中心发布最新公告向社会公开征求意见。
今日，洛阳市住房公积金管理中心发布最新公告向社会公开征求意见。
今日，洛阳市住房公积金管理中心发布最新公告向社会公开征求意见。具体内容如下：
关于《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告
为进一步做好洛阳市住房公积金个人贷款工作，依据《住房公积金管理条例》(国务院令350号)等相关规定，经过调研和征求意见，我中心修订了《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法(征求意见稿)》现向社会公开征求意见，公众可通过以下方式反馈意见：
(一)通过信函方式将意见邮寄至：洛阳市洛龙区牡丹大道228号住房公积金信贷管理科(邮编：471023)。来信请注明“《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》征求意见”字样。
(二)通过电子邮件方式将意见发送至lygjjxdk@126.com。
附件：洛阳市住房公积金个人贷款管理办法(征求意见稿)
洛阳市住房公积金管理中心
二〇二五年三月七日
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