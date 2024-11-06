洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

免费服务！洛阳消费者可享受电动自行车锂电池深度“体检”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.07 20:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　7日，洛阳首个电动自行车锂电池健康评估网点在位于洛龙区的中国铁塔换电骑手之家(洛阳市洛龙区牡丹大道246号)正式揭牌。

　　根据规划，在本月16日前，全市各县区将分别推动不少于2个网点落地，实现相关服务全覆盖。

　　如果您觉得自家的电动自行车锂电池有问题，后续可就近前往对应网点，免费获得电池“体检”服务。

　　评估网点将提供包括看外观、查标签、测内阻、量电压、算容量(可选)等检测，如果电池存在以下问题之一，建议报废。

　　看外观：外观出现明显破损(因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露)、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹；与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配，或充放电接口明显破损。

　　查标签：无品牌、制造商等产品标识，且无发票或其他购买凭证；无CCC认证标志(适用于在2025年11月1日及以后生产的产品)；未标识标称电压、额定容量等参数信息；标识的标称电压超过48伏特；已达到制造商明示的安全使用年限。

　　测内阻：内阻大于0.5欧姆。

　　量电压：最大输出电压超出60伏特。

　　算容量：放电容量衰减率超过50%。

　　根据设置，依托网点建立的扫码登记系统，被检测车主须按照要求进行登记，网点应根据检测结果出具锂电池是否需要报废的评估意见，并由双方签字确认。评估意见可作为锂电池报废参考，不作为报废判定依据，由消费者自行决定是否继续使用、报废、以旧换新。

　　后续洛阳还将陆续公布相关服务网点具体位置，积极推进电动自行车锂电池健康评估、换电、回收、以旧换新等功能有机结合，根据实际需要在辖区内电动自行车用锂电池较为集中的区域、人员密集区域设立临时性健康评估站点或流动站点，方便消费者进行电池健康检测及办理相关业务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿证件办理不再繁琐！洛阳市妇幼保健院推出“一件事”联办服务
    新生儿证件办理不再繁琐！洛阳市妇幼保健...
    新生儿证件办理不再繁琐！洛阳市妇幼保健院推出“一件事”联办服务
        “这项服务真是太方便了，才一个小时，就把孩子出生后要办的事儿全搞定了！”3月5日，在洛阳市妇幼保健院新...
  • ·女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
  • ·轻度脂肪肝如何逆转？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研重点民生实事项目推进工作
  • 商品房长期空置，物业费能否优惠...
  • 洛阳入选“城市必打卡榜”前10名
  • 春回河洛【组图】
  • 公示！洛阳华夏历史文明传承创新...
  • 洛阳：拓展消费新场景 奏响文旅新...
  • 气温越来越高 春日踏青赏景正当时
  • 洛阳豪智机械：抢抓产业新风口 产...
  • 洛阳市委党校春季学期主体班开班
  • 精度1微米！洛阳开创车桥工艺比肩...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春雪润花开

    祈福

    关林暮色

    隋唐城遗址梅园赏雪景
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605