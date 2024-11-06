免费服务！洛阳消费者可享受电动自行车锂电池深度“体检”

7日，洛阳首个电动自行车锂电池健康评估网点在位于洛龙区的中国铁塔换电骑手之家(洛阳市洛龙区牡丹大道246号)正式揭牌。

7日，洛阳首个电动自行车锂电池健康评估网点在位于洛龙区的中国铁塔换电骑手之家(洛阳市洛龙区牡丹大道246号)正式揭牌。

根据规划，在本月16日前，全市各县区将分别推动不少于2个网点落地，实现相关服务全覆盖。

如果您觉得自家的电动自行车锂电池有问题，后续可就近前往对应网点，免费获得电池“体检”服务。

评估网点将提供包括看外观、查标签、测内阻、量电压、算容量(可选)等检测，如果电池存在以下问题之一，建议报废。

看外观：外观出现明显破损(因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露)、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹；与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配，或充放电接口明显破损。

查标签：无品牌、制造商等产品标识，且无发票或其他购买凭证；无CCC认证标志(适用于在2025年11月1日及以后生产的产品)；未标识标称电压、额定容量等参数信息；标识的标称电压超过48伏特；已达到制造商明示的安全使用年限。

测内阻：内阻大于0.5欧姆。

量电压：最大输出电压超出60伏特。

算容量：放电容量衰减率超过50%。

根据设置，依托网点建立的扫码登记系统，被检测车主须按照要求进行登记，网点应根据检测结果出具锂电池是否需要报废的评估意见，并由双方签字确认。评估意见可作为锂电池报废参考，不作为报废判定依据，由消费者自行决定是否继续使用、报废、以旧换新。

后续洛阳还将陆续公布相关服务网点具体位置，积极推进电动自行车锂电池健康评估、换电、回收、以旧换新等功能有机结合，根据实际需要在辖区内电动自行车用锂电池较为集中的区域、人员密集区域设立临时性健康评估站点或流动站点，方便消费者进行电池健康检测及办理相关业务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 文/图）