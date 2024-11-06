3月7日，市委召开专题会议，研究洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目推进等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目推进工作

江凌主持 张玉杰参加

3月7日，市委召开专题会议，研究洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目推进等工作。市委书记江凌主持会议。

洛阳华夏历史文明传承创新产业园位于伊滨区中轴线南端，是我市联合华强方特文化科技集团共同打造的主题乐园项目。按照规划设计方案，项目充分挖掘中华优秀传统文化资源，突出华夏历史文明、洛阳特色文化、方特动漫文化等三大主题，充分运用现代科技手段，创意打造故国神游、石窟梦影等丰富多彩的主题项目和娱乐设施，让游客在虚实结合、动感交互的体验中，感受历史文化和科技创新的独特魅力。目前，项目建设相关工作正在紧锣密鼓有序推进。

会议指出，华夏历史文明传承创新产业园是市委市政府聚焦做强新文旅产业谋划实施的沉浸式文旅目的地产品，对于保持文旅热度、激发消费活力、推进文化自信自强具有重要作用。要深化与华强方特集团的合作，创新建设运营模式，科学优化整体方案，携手实现互利共赢发展。要把握年轻化消费特点，发挥华强方特集团创意设计、科研开发、内容创作等综合优势，积极植入洛阳文化元素和方特动漫IP，推动文化与科技深度融合，增强游客参与度和体验感，全力打造更高品质、更有特色、更具吸引力的沉浸式主题乐园。要全力以赴加快项目建设，统筹做好土地、融资等各类要素保障，倒排时间节点，强化协同配合，凝聚工作合力，推动项目早建成、早运营、早见效。

张玉杰、王军、潘开名、张汉智等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)