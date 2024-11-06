@洛阳人：本周末气温正好 一起赏花出游

据最新的气象资料分析，未来几天多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。
据最新的气象资料分析，未来几天多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。
据最新的气象资料分析，未来几天多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。
具体预报如下：
今天夜里：多云到晴天。
8日(周六)：多云，偏西风2级～3级，气温3℃～17℃。
9日(周日)：多云间晴天，偏南风3级左右，气温4℃～18℃。
10日(周一)：多云到晴天，气温4℃～17℃。
11日(周二)：多云间阴天，部分地区有零星小雨，偏北风3～4级，气温5℃～21℃。
12日(周三)：多云，气温6℃～19℃。
13日(周四)：多云转阴天，部分地区有零星小雨，气温5℃～13℃。
14日(周五)：阴天间多云，气温6℃～15℃。⑥
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