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市委全面依法治市委员会第六次会议暨党政主要负责人现场述法会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.07 19:51
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市委全面依法治市委员会第六次会议暨党政主要负责人现场述法会议召开
江凌讲话 张玉杰参加

　　7日，市委全面依法治市委员会第六次会议暨党政主要负责人现场述法会议召开，深入学习习近平法治思想，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实党中央关于全面依法治国、省委关于全面依法治省的重要决策部署，推进党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，研究部署当前和今后一个时期全市法治建设工作，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章提供更加坚实的法治保障。市委书记、市委全面依法治市委员会主任江凌主持会议并讲话。

　　会上，与会人员集中学习了习近平法治思想，审议了市委依法治市办2024年度工作报告。新安县、栾川县、涧西区、市委政法委、市自然资源和规划局、市卫健委党委(党组)主要负责同志进行现场述法，测评代表对现场述法的党委(党组)主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况进行现场测评。

　　会议指出，法治是中国式现代化的重要保障。各地各部门要深入学习贯彻习近平法治思想，切实增强法治意识，加快建设更高水平的法治洛阳。要以法治思维推动经济发展，有效保证各类市场主体公平竞争，最大限度保障企业合法权益，为新兴业态营造更加宽松的发展环境，努力做到用法治手段不断优化市场环境、激发市场活力。要以法治方式保障民生福祉，推进公正执法司法，依法办好教育、医疗、养老等领域民生实事项目，深入推进信访积案化解，切实维护好群众合法权益。要以法治手段加强社会治理，加大电信诈骗等专项打击力度，深入推进安全生产治本攻坚，着力健全城乡基层治理体系，持续营造更加和谐稳定的社会环境。

　　会议强调，要切实抓好依法治市关键工作。要提升立法系统性，以前瞻眼光谋划未来5至10年立法工作，认真梳理立法需求，科学研究制定中长期立法规划和年度立法计划，更加合理有序推动立法工作，持续提升立法质效。要提升执法规范性，完善行政裁量权基准制度，强化执法队伍建设，坚决避免执法结果畸轻畸重、同事不同罚，更好地以规范执法护航企业发展。要提升司法公正性，强化法律监督责任，完善司法监督体系，推动各类监督协调贯通，积极推进司法公开，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要提升普法针对性，摆脱传统路径依赖，紧盯重点普法对象，用好手机端等有效手段，采取“短视频+故事性+话题传播”方式，依托学校、邻里中心等开展普法宣传，推动普法工作走深走实。

　　会议强调，要切实扛牢政治责任，不断把法治洛阳建设向纵深推进。要把坚持党的领导贯穿工作始终，各级党政主要负责人要履行推进法治建设第一责任人责任，加强法治建设专题调研，深化对重要问题的研究，抓好关键工作落实，确保一抓到底、抓出成效。要建强基层基础，加快推进县乡两级综合治理中心建设，加强基层法治队伍建设，完善基层治理体系，为抓好法治建设夯实基础支撑。要改进工作作风，广大党员干部特别是领导干部要带头尊法学法守法用法，常态化抓好政法队伍建设，扎实走好群众路线，为推进现代化洛阳建设提供坚强法治保障。

　　张玉杰、王军、祁建峰、王森、陈功、李书杰、楚国剑、封勇、仝宇鹏、何武周等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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