洛阳市直机关干部职工健步走活动举行

“三八”国际劳动妇女节将至，7日，洛阳市在城市阳台举行市直机关干部职工健步走活动，来自68家市直机关单位的近500名女性职工参与。
“三八”国际劳动妇女节将至，7日，洛阳市在城市阳台举行市直机关干部职工健步走活动，来自68家市直机关单位的近500名女性职工参与。
“三八”国际劳动妇女节将至，7日，洛阳市在城市阳台举行市直机关干部职工健步走活动，来自68家市直机关单位的近500名女性职工参与。
活动现场，大家意气风发、精神抖擞，充分展现了新时代女性自信自强、热爱生活、心怀梦想、奋斗进取的精神面貌。
此次活动由洛阳市委直属机关工委、洛阳市总工会、洛阳市妇联、洛阳市体育局联合举办，以“巾帼绽芳华奋进谱新篇”为主题，旨在丰富职工文体生活，增强干部职工的凝聚力，营造积极向上的文化氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王梦）
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