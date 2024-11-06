3月12日起，V6路公交线路优化调整 202路、V5路增设站位

今日，洛阳公交集团微博发布通告，自3月12日起， V6路公交线路将优化调整，202路、V5路公交线路将增设站位。

今日，洛阳公交集团微博发布通告，自3月12日起， V6路公交线路将优化调整，202路、V5路公交线路将增设站位。具体内容如下：

一、优化调整V6路

为进一步提升公交线路运行效率、缩短乘车时间，同时强化道北区域与地铁2号线洛阳火车站间的公交连接，为乘客提供更优质、快捷的出行服务，洛阳公交集团将于2025年3月12日起，优化调整V6路。

线路去程从洛阳站(解放路玄武门大街口)发车，改走解放路、玄武门大街、纱厂北路至纱厂北路与玄武门大街交叉口恢复原线，回程与去程线路一致。

新增站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(回程位于：解放路玄武门大街口路西)。

取消站位：金谷园路春晴路口(去程)、金谷园路健康东路口、唐宫西路八一路口、唐宫西路解放路口、唐宫西路纱厂南路口、纱厂南路健康路口、健康西路纱厂南路口、健康西路汉康路口、健康西路王城大道口东、陇海铁路立交桥南、玄武门大街棉麻路口东、王城大道纱厂西路口(回程)、春晴路金谷园路口(回程)。

首、末班发车时间

洛阳站 6:00—20:00

香叶路嵩山北路口西 6:25—20:25

二、202路、V5路增设站位

为了方便华夏西路丰润东路口区域乘客出行，同时进一步提升公交线路运行效率、缩短乘车时间，洛阳公交集团将于2025年3月12日起，对202路、V5路增设站位。

双向于九八九医院至华夏西路北易路口西区间，增设招呼站：华夏西路丰润东路口。