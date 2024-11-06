2月，洛阳网“百姓呼声”平台上这些单位敷衍网民诉求

2月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7414条。其中，投诉类5555条、咨询类1453条、建议类406条；已回复帖子7404条，回复率为99.87%，比1月上升0.75个百分点。

2月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7414条。其中，投诉类5555条、咨询类1453条、建议类406条；已回复帖子7404条，回复率为99.87%，比1月上升0.75个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门45个，其中41个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，回复率均为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位35个，其中32个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。2月，抽查“百姓呼声”帖子3500条，抽查结果显示，有3个单位共12条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县8条、涧西区3条、洛阳市消防救援支队1条。

2月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市医疗保障局：帖子总数126条，4条未回复

洛阳市消防救援支队：帖子总数40条，1条未回复

洛阳市残联：帖子总数16条，1条未回复

回复为0的单位：

洛阳市档案馆(帖子总数1条)

公共服务行业

洛阳轨道交通集团：帖子总数67条，1条未回复

回复为0的单位：

人保财险公司(帖子总数1条)

太平洋财产保险公司(帖子总数1条) （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）