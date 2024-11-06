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燃气入户检查！涉及洛阳这些小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳新奥燃气 2025.03.07 17:11
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　　据“洛阳新奥燃气”微信公众号消息，3月入户安检计划已出炉，按照工作安排，洛阳新奥燃气每年对已通气的居民用户，都会实行一次免费的入户安全检查，帮助用户及时排除燃气设施老化、漏气等安全隐患。

　　入户安检时，燃气公司工作人员穿带新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装、出示工作证，采用专业仪器逐一检查灶具、热水器管道等燃气设施是否漏气，链接管是否老化，是否存在安全隐患等问题，同时向用户讲解燃气安全知识。

　　洛阳新奥燃气3月部分安检计划

（备注：遇临时情况随时增减计划，请留意小区或者物业通知。）

　　温馨提示

　　1.日常用气请您保持厨房通风，用气完毕及时关闭灶前阀门，注意用气安全。

　　2.可用肥皂水或洗洁精水涂在燃气管道的接头、灶具的燃气开关等连接处进行自检自查，若有冒泡，则说明有漏气。

　　3.如有漏气，请您第一时间关闭所有燃气阀门，请勿触动任何电器和开关，切勿点火，并前往户外空旷、通风良好的场地，拨打公司24小时热线95158联系工作人员上门处理。

　　4.错过安检的用户，可以通过以下方式联系洛阳新奥燃气：联系对应安检师傅电话预约上门；8:00—19:45找公众号在线人工客服预约；拨打洛阳新奥燃气24小时服务热线95158。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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